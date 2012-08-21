Фанаты "Локомотива" будут болеть за голландцев в матче с "Анжи"

фото с сайта fclm.ru

23 августа на стадионе "Локомотив" состоится матч раунда плей-офф Лиги Европы между махачкалинским "Анжи" и голландским "АЗ Алкмар". Фанаты московского клуба "Локомотив" намерены посетить эту встречу для того, чтобы поддержать соперника российского клуба.

"Мы не хотели, чтобы на нашем стадионе играл "Анжи", - говорится в заявлении болельщиков "железнодорожников", - "но руководство не вняло нашим просьбам. Теперь мы просим фанатов всех клубов, неравнодушных к теме, поддержать нашу инициативу и собраться в четверг, 23-го числа, на стадионе "Локомотив", чтобы шизить против "Анжи", сообщает Чемпионат.ком.



Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА запретил "Анжи" проводить домашние матчи Лиги Европы в Махачкале по соображениям безопасности. Игры первых двух раундов турнира состоялись на стадионе в Раменском. После того, как стало известно, что первая встреча раунда плей-офф пройдет на стадионе "Локомотив", объединение болельщиков "Анжи" обратилось с просьбой к фанатам "красно-зеленых" прийти на арену поболеть за махачкалинскую команду в битве с АЗ.