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21 августа 2012, 17:39

Фанаты "Локомотива" будут болеть за голландцев в матче с "Анжи"

футбол фанаты Локомотив Лига Европы

фото с сайта fclm.ru

23 августа на стадионе "Локомотив" состоится матч раунда плей-офф Лиги Европы между махачкалинским "Анжи" и голландским "АЗ Алкмар". Фанаты московского клуба "Локомотив" намерены посетить эту встречу для того, чтобы поддержать соперника российского клуба.

"Мы не хотели, чтобы на нашем стадионе играл "Анжи", - говорится в заявлении болельщиков "железнодорожников", - "но руководство не вняло нашим просьбам. Теперь мы просим фанатов всех клубов, неравнодушных к теме, поддержать нашу инициативу и собраться в четверг, 23-го числа, на стадионе "Локомотив", чтобы шизить против "Анжи", сообщает Чемпионат.ком.


Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА запретил "Анжи" проводить домашние матчи Лиги Европы в Махачкале по соображениям безопасности. Игры первых двух раундов турнира состоялись на стадионе в Раменском. После того, как стало известно, что первая встреча раунда плей-офф пройдет на стадионе "Локомотив", объединение болельщиков "Анжи" обратилось с просьбой к фанатам "красно-зеленых" прийти на арену поболеть за махачкалинскую команду в битве с АЗ.

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