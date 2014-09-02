"Спартак" отправится в Комсомольск-на-Амуре в 1/16 финала Кубка России

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По результатам жеребьевки 1/16 финала Кубка России московский "Спартак" отправится в гости к "Смене" из Комсомольска-на-Амуре, ЦСКА на выезде сыграет с дзержинским "Химиком", а "Локомотив" встретится с "Сибирью", сообщается в официальном микроблоге Российской футбольной Премьер-лиги.
На этой стадии турнира в борьбу вступают 16 клубов премьер-лиги, которые проведут свои первые матчи на выезде 24 и 25 сентября.
Жеребьевка 1/16 финала Кубка России:
- "Сокол" (Саратов) - "Краснодар",
- "Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург),
- "Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург),
- "Волгарь" (Астрахань) - "Арсенал" (Тула),
- "Сызрань 2003" (Сызрань) - "Ростов",
- "Газовик" (Оренбург) - "Терек" (Грозный),
- "Енисей" (Красноярск) - "Уфа",
- "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Спартак" (Москва),
- "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Рубин" (Казань),
- "Шинник" (Ярославль) - "Динамо" (Москва),
- "Рязань" (Рязань) - "Мордовия" (Саранск),
- "Балтика" (Калининград) - "Кубань" (Краснодар),
- "Тосно" (Тосно) - "Амкар" (Пермь),
- "Химик" (Дзержинск) - ЦСКА (Москва),
- "Факел" (Воронеж) - "Торпедо" (Москва),
- "Сибирь" (Новосибирск) - "Локомотив" (Москва).