"Спартак" отправится в Комсомольск-на-Амуре в 1/16 финала Кубка России

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По результатам жеребьевки 1/16 финала Кубка России московский "Спартак" отправится в гости к "Смене" из Комсомольска-на-Амуре, ЦСКА на выезде сыграет с дзержинским "Химиком", а "Локомотив" встретится с "Сибирью", сообщается в официальном микроблоге Российской футбольной Премьер-лиги.

На этой стадии турнира в борьбу вступают 16 клубов премьер-лиги, которые проведут свои первые матчи на выезде 24 и 25 сентября.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России: