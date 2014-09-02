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Спорт

02 сентября 2014, 12:45

"Спартак" отправится в Комсомольск-на-Амуре в 1/16 финала Кубка России

футбол Кубок России жеребьевка

Фото: ИТАР-ТАСС

По результатам жеребьевки 1/16 финала Кубка России московский "Спартак" отправится в гости к "Смене" из Комсомольска-на-Амуре, ЦСКА на выезде сыграет с дзержинским "Химиком", а "Локомотив" встретится с "Сибирью", сообщается в официальном микроблоге Российской футбольной Премьер-лиги.

На этой стадии турнира в борьбу вступают 16 клубов премьер-лиги, которые проведут свои первые матчи на выезде 24 и 25 сентября.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России:

  • "Сокол" (Саратов) - "Краснодар",
  • "Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург),
  • "Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург),
  • "Волгарь" (Астрахань) - "Арсенал" (Тула),
  • "Сызрань 2003" (Сызрань) - "Ростов",
  • "Газовик" (Оренбург) - "Терек" (Грозный),
  • "Енисей" (Красноярск) - "Уфа",
  • "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Спартак" (Москва),
  • "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Рубин" (Казань),
  • "Шинник" (Ярославль) - "Динамо" (Москва),
  • "Рязань" (Рязань) - "Мордовия" (Саранск),
  • "Балтика" (Калининград) - "Кубань" (Краснодар),
  • "Тосно" (Тосно) - "Амкар" (Пермь),
  • "Химик" (Дзержинск) - ЦСКА (Москва),
  • "Факел" (Воронеж) - "Торпедо" (Москва),
  • "Сибирь" (Новосибирск) - "Локомотив" (Москва).

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