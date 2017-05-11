Музыкальный конкурс "Московская весна a cappella" станет ежегодным

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Музыкальный конкурс "Московская весна a cappella" будут проводить ежегодно. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума правительства Москвы.

Выступления вокальных групп прошли на 38 фестивальных площадках. В конкурсе приняли участие 1,5 тысячи вокалистов из 12 стран, а зрителями концертов стали 900 тысяч москвичей и туристов.

В этом году конкурс объединили с фестивалем "Московская весна", который за время проведения посетили 4,5 миллиона человек.