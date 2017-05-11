Музыкальный конкурс "Московская весна a cappella" станет ежегодным

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Музыкальный конкурс "Московская весна a cappella" будут проводить ежегодно. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума правительства Москвы.
Выступления вокальных групп прошли на 38 фестивальных площадках. В конкурсе приняли участие 1,5 тысячи вокалистов из 12 стран, а зрителями концертов стали 900 тысяч москвичей и туристов.
В этом году конкурс объединили с фестивалем "Московская весна", который за время проведения посетили 4,5 миллиона человек.
Победителей мероприятия определили на заключительном гала-концерте в парке Горького. Обладателем Гран-при стала группа Opus Jam из Франции.
В категории "Малые вокальные группы" первое место досталось группе Fool Moon из Венгрии, а победителем среди средних вокальных групп стала Micappella из Сингапура. В номинации "Большая вокальная группа" победу одержал хор Honey Jazz Choir из Москвы.
Приз зрительских симпатий достался сразу шести участникам: Виктории Черенцовой (Москва), группе "Пятеро" (Москва), группе QUEENtet (Москва), группе "Лунный свет" (Красноярск), Мужскому хору "Русский формат" (Воронеж) и группе Crazy little song (Москва).
По количеству участников и площадок конкурс "Московская весна a cappella" вошел в число крупнейших в мире. На участие в нем поступило более 250 заявок из 12 стран. 168 соло-исполнителей и музыкальных коллективов прошли в основной тур и получили шанс побороться за призовой фонд в 17 миллионов рублей