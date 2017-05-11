Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2017, 13:49

Культура

Музыкальный конкурс "Московская весна a cappella" станет ежегодным

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Музыкальный конкурс "Московская весна a cappella" будут проводить ежегодно. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума правительства Москвы.

Выступления вокальных групп прошли на 38 фестивальных площадках. В конкурсе приняли участие 1,5 тысячи вокалистов из 12 стран, а зрителями концертов стали 900 тысяч москвичей и туристов.

В этом году конкурс объединили с фестивалем "Московская весна", который за время проведения посетили 4,5 миллиона человек.

Международный конкурс длился чуть больше недели. 168 исполнителей и вокальных коллективов из разных стран выступили на городских площадках, в том числе и самых неожиданных – в скверах, на привокзальных площадях, балконах и крышах зданий. Заявки на участие могли подать любые вокальные коллективы с опытом выступлений от года.

Победителей мероприятия определили на заключительном гала-концерте в парке Горького. Обладателем Гран-при стала группа Opus Jam из Франции.

В категории "Малые вокальные группы" первое место досталось группе Fool Moon из Венгрии, а победителем среди средних вокальных групп стала Micappella из Сингапура. В номинации "Большая вокальная группа" победу одержал хор Honey Jazz Choir из Москвы.

Приз зрительских симпатий достался сразу шести участникам: Виктории Черенцовой (Москва), группе "Пятеро" (Москва), группе QUEENtet (Москва), группе "Лунный свет" (Красноярск), Мужскому хору "Русский формат" (Воронеж) и группе Crazy little song (Москва).

По количеству участников и площадок конкурс "Московская весна a cappella" вошел в число крупнейших в мире. На участие в нем поступило более 250 заявок из 12 стран. 168 соло-исполнителей и музыкальных коллективов прошли в основной тур и получили шанс побороться за призовой фонд в 17 миллионов рублей

фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика