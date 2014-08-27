На участке Москва-Тверь из-за ремонта путей изменится расписание электричек

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С 8 по 12 сентября из-за ремонта путей частично изменится расписание движения пригородных электропоездов на участке Москва-Тверь (Конаково) по Ленинградскому направлению, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

"Плановая реконструкция и ремонт железнодорожной инфраструктуры Подмосковья позволяет обеспечивать рабочее состояние и необходимую пропускную способность пригородных железных дорог и электричек", - отметил министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Так, с 8 по 12 сентября будут отменены электрички:



Москва-Конаково отправлением в 11.18

Москва-Клин отправлением в 13.34

Москва-Крюково отправлением в 13.49

Крюково-Москва отправлением в 10.16

Клин-Москва отправлением в 10.44

Конаково-Москва отправлением в 10.14

Кроме того, электричка Москва-Конаково, отправляющаяся в 9.06, будет отменена на участке Подсолнечная-Конаково, а поезд Конаково-Москва отправлением в 13.00 - на участке Подсолнечная-Конаково.

Подробнее об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать на информационных стендах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании на станциях и вокзалах; по телефону единого информационно-сервисного центра РЖД 8-800-775-00-00, а также на сайтах www.mtppk.ru, www.rasp.yandex.ru и www.tutu.ru.