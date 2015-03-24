Плазменные панели установили на 24 остановках пригородных электричек

Фото предоставлено пресс-службой ЦППК

На 24 остановках пригородных поездов установили плазменные информационные панели, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Табло появились на остановочных пунктах Казанского, Белорусского, Киевского и Горьковского направлений. С помощью них можно узнать о прибытии восьми ближайших электропоездов.

Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.

Ранее аналогичные мониторы появились на 22 станциях Ярославского направления.

Напомним, месяц назад в пригородных поездах появился Wi-Fi. Пока сеть появилась в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям.

Состав "бросают" на разные маршруты: пассажиры на ней могут доехать до станций Тимирязевская, Фили, Голицыно, Столбовая и так далее.

Как отметили в ЦППК, Wi-Fi появится в других поездах в том случае, если услуга будет востребована среди пассажиров.