Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта 2015, 15:10

Транспорт

Плазменные панели установили на 24 остановках пригородных электричек

Фото предоставлено пресс-службой ЦППК

На 24 остановках пригородных поездов установили плазменные информационные панели, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Табло появились на остановочных пунктах Казанского, Белорусского, Киевского и Горьковского направлений. С помощью них можно узнать о прибытии восьми ближайших электропоездов.

Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.

Ранее аналогичные мониторы появились на 22 станциях Ярославского направления.

Ссылки по теме


Напомним, месяц назад в пригородных поездах появился Wi-Fi. Пока сеть появилась в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям.

Состав "бросают" на разные маршруты: пассажиры на ней могут доехать до станций Тимирязевская, Фили, Голицыно, Столбовая и так далее.

Как отметили в ЦППК, Wi-Fi появится в других поездах в том случае, если услуга будет востребована среди пассажиров.

Сайты по теме


электрички ЦППК информационные табло ж/д и вокзалы пригородные поезда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика