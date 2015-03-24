Плазменные панели установили на 24 остановках пригородных электричек

Фото предоставлено пресс-службой ЦППК
На 24 остановках пригородных поездов установили плазменные информационные панели, сообщает пресс-служба Центральной ППК.
Табло появились на остановочных пунктах Казанского, Белорусского, Киевского и Горьковского направлений. С помощью них можно узнать о прибытии восьми ближайших электропоездов.
Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.
Ранее аналогичные мониторы появились на 22 станциях Ярославского направления.
Напомним, месяц назад в пригородных поездах появился Wi-Fi. Пока сеть появилась в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям.
Состав "бросают" на разные маршруты: пассажиры на ней могут доехать до станций Тимирязевская, Фили, Голицыно, Столбовая и так далее.
Как отметили в ЦППК, Wi-Fi появится в других поездах в том случае, если услуга будет востребована среди пассажиров.
