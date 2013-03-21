Аэроэкспрессы до Домодедово задерживаются из-за поврежденного кабеля

Четыре аэроэкспресса в аэропорт Домодедово задержаны по техническим причинам. Отставание от графика достигало 55 минут. Кроме того, задерживаются аэроэкспрессы из Домодедово в Москву и одна пригородная электричка.

Как сообщает пресс-служба МЖД, график движения на перегоне Космос- Авиационная Павелецкого направления был нарушен из-за повреждения кабеля во время строительных работ около 9.40. На место сразу выехали представители служб МЖД. К 13.00 неисправность была устранена.

Движение на этом участке пути не останавливалось, но из-за отсутствия электропитания диспетчеры вынуждены были пользоваться телефонами вместо автоматизированных систем.

В настоящее время движение электропоездов постепенно вводится в график. По состоянию на 14.30 время задержек в пути не превышало 20 минут.

Департамент транспорта также сообщает, что отменены рейсы аэроэкспрессов в 14.30, 15.30, 16.30. Пассажирам советуют рассчитывать время пути с учетом изменений.