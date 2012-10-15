Парашютист преодолел скорость звука в прыжке с высоты 39 километров

Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер прыгнул с высоты 39 километров и приземлился в пустыне американского штата Нью-Мексико.

Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер установил новый мировой рекорд и стал первым в истории человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении.

В ходе эксперимента были установлены еще два рекорда – самый высокий полет на стратостате и самый высотный прыжок с парашютом, сообщается на сайте компании-организатора прыжка.

Отдельным достижением можно считать количество пользователей Сети, которые следили за прыжком в прямом эфире, – более 8 миллионов человек.

Свое путешествие к Земле Баумгартнер начал с высоты 39 километров 45 метров и преодолел это расстояние за 4 минуты 19 секунд – именно столько скайдайвер находился в свободном падении. Приземлился австриец в пустыне американского штата Нью-Мексико неподалеку от города Розуэлл.

Не обошлось без сложностей. Находясь на большой высоте фактически в безвоздушном пространстве и будучи к тому же облаченным в скафандр, Баумгартнер не мог как следует управлять падением. Когда скорость парашютиста достигла запредельных значений, началось неконтролируемое вращение. Кроме этого, из-за разницы температур запотело стекло скафандра.

"Когда я вошел в штопор, то подумал, что потерял сознание. Было очень трудно стабилизировать падение, поскольку тело в скафандре не чувствует воздушный поток", - заявил Баумгартнер на пресс-конференции после прыжка.

Пытаясь остановить вращение, австриец пропустил момент преодоления звукового барьера, однако рекорд зафиксировала аппаратура. Максимальная скорость падения парашютиста составила 1342,8 километра в час.

Многие называют прыжок Баумгартнера безрассудным риском, однако сам он придерживается иного мнения, говоря, что "нельзя назвать риском то, к чему готовишься на протяжении многих лет".

Действительно, на активную подготовку к этому уникальному прыжку у австрийца и его команды ушло более двух лет, не считая, конечно же, опыта, полученного на протяжении всей карьеры скайдайвера. Здесь стоит упомянуть самый высотный и самый низкий прыжки с парашютом со здания, которые совершил Баумгартнер. В 1999 году он установил мировой рекорд по высоте в бейсджампинге, совершив прыжок с башни Петронас в Куала-Лумпуре. В 2003 году Феликс прыгнул с парашютом с высоты всего 29 метров с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

В качестве подготовки к нынешнему рекорду в июле этого года Баумгартнер успешно выполнил тренировочный прыжок с 29 километров 455 метров.

Сейчас "бесстрашный Феликс", как называют его друзья, решил завязать с парашютным спортом, поскольку прыжок из стратосферы можно считать вершиной карьеры скайдайвера.

"Во время прыжка было очень трудно, гораздо труднее, чем можно себе представить. Это совсем другой мир, в котором наш мозг и тело работают иначе. Главное – не идти на неоправданный риск и научиться любить то, чего боишься", - считает Баумгартнер.

Напомним, предыдущий рекорд высоты был установлен более 50 лет назад. В августе 1960 года капитан американской армии Джозеф Киттинджер прыгнул со стратостата с высоты 31 километр 332 метра.

Раскрыв тормозной парашют для стабилизации, Киттинджер падал 4 минуты 36 секунд, достигнув скорости 988 км/ч (или 274 м/с) до открытия основного парашюта на высоте 5500 метров.