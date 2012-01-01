Эксперт Сафонов перечислил самые популярные уловки микрофинансовых организаций

Средний размер микрозаймов вырос в России на 2,5% по итогам 2024 года, отмечают эксперты. Кроме того, по данным финансовых аналитиков, доля микрокредитов в числе прочих ссуд достигла 70%. О том, какие нюансы нужно учесть, обращаясь в МФО, и не стать при этом жертвой махинаций, – в материале Москвы 24.

В долг до зарплаты

В декабре 2024 года россияне стали занимать в микрофинансовых организациях (МФО) на 2,5% больше средств – тем самым средняя сумма выдач по стране достигла 10,41 тысячи рублей. При том что в 2023-м речь шла о 9,56 тысячи, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидером с точки зрения объема микрокредитов стала Москва, где максимальная величина ссуды достигла 13 тысяч рублей. Вслед за столицей расположились Ростовская область с займами в 12,02 тысячи, а также Санкт-Петербург – с 11,66 тысячи.

В целом в конце 2024-го почти 70% от общего числа средств, взятых россиянами в долг, пришлось на микрозаймы, преимущественно – "среднесрочные" и "до зарплаты". В то же время в 2023-м этот показатель не превышал уровня в 47,4%, сообщил РБК со ссылкой на данные финансовых аналитиков. Подобная динамика объясняется эффектом от политики Центробанка и замедлением темпов банковского кредитования, пояснил журналистам директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

"Ключевое здесь – это динамика банковских выдач. Условия внешней среды сложились таким образом, что влияют охлаждающе в большей мере на банковский сектор", – указал эксперт.

Возможности и риски

Займы микрофинансовых организаций привлекательны с точки зрения удобства их получения – для этого заемщику не требуется проходить сложные процедуры, которые обязательны в банках. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"То есть для микрокредита не проверяется кредитоспособность и кредитная история, не нужна страховка или даже залог", – добавил эксперт.

Однако подобная простота условий влечет за собой риски для самой МФО – например, невозврат средств вовремя или в полном объеме. По словам Сафонова, именно поэтому такие организации перестраховываются, устанавливая высокую процентную ставку займа. Причем для нее, как правило, нет верхнего предела.



Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Когда человек берет микрокредит, надо понимать, что тут кредитная нагрузка больше, чем в банках, и может достигать сотни процентов годовых. То есть, условно говоря, кто-то взял 10 тысяч рублей. И каждый день сумма, которую он должен вернуть, будет расти на 100 рублей – уже через 10 дней это будет 11 000. Это очень дорогая история. И в попытке решить свои проблемы через микрокредитные организации можно попасть в кабалу.

Если же человек все же решился на микрозайм, важно иметь четкое представление об организации, которая будет его выдавать, предупредил Сафонов. Самый эффективный способ убедиться, достойна ли она доверия, – проверить ее наличие в соответствующем реестре Центробанка.

"Нелишним будет послушать мнение людей о работе с этими кредиторами или взглянуть на отзывы в интернете. Это позволит понять, насколько МФО лояльна, как она ведет себя при просрочке платежей, и даст ответы на массу других вопросов", – указал специалист.

Другой нюанс – внимательно читать документы на подпись. Особенно на предмет того, чтобы там не было сверхобязательств (например, согласия на передачу в залог квартиры или другого имущества).

Настораживать должны и чрезмерно выгодные условия кредитования, которые на деле являются не более чем маркетинговым ходом. По словам Сафонова, яркий пример подобных уловок – "беспроцентный" микрозайм, или "бесплатные" дни. Экономист предупредил, что в остальные дни придется платить в 2–3 раза больше, чем в других местах. Поэтому главное – помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.