Аналитик рассказал, повлияют ли протесты в Китае на поставки iPhone в РФ

В КНР в конце ноября на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу вспыхнули протесты. Работники оказались недовольны слишком жесткими и затянувшимися коронавирусными ограничениями, а также задержками по зарплате. Эксперты предупреждают, что это может привести к недопроизводству шести миллионов "яблочных" смартфонов в 2022 году. Разбираемся, отразится ли ситуация на российских пользователях.



Непростые условия

Беспорядки на заводе компании Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу вспыхнули 23 ноября. Это предприятие является крупнейшим в мире по производству iPhone. Акции протеста начались в связи с жесткими ковидными ограничениями и задержками по зарплате.

В октябре из-за вспышки COVID-19 на заводе Foxconn, где работали порядка 200 тысяч человек, ввели карантин. Сотрудники оказались изолированы, им запретили покидать территорию предприятия. Это привело к росту недовольства. Одни работники жаловалась на плохие условия проживания, нехватку продуктов питания, лекарств и задержку зарплаты.

Другие говорили, что боятся выходить на производственные линии из-за риска заразиться коронавирусом. Часть сотрудников покинули завод, и предприятию пришлось искать новый персонал. Напряжение продолжало нарастать и в конце концов вылилось в массовый протест сотрудников, который потребовал вмешательства полиции.

Рабочие утром 23 ноября накинулись на представителей службы безопасности. Кроме того, сделали попытку пробиться через оцепление. Комментируя произошедшее, в Foxconn заявили, что приложат все усилия, чтобы в будущем не допустить подобных случаев.





из заявления Foxconn Что касается любого насилия, компания будет продолжать поддерживать контакты с сотрудниками и властями для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Кроме того, в Foxconn извинились перед сотрудниками за допущенную "техническую ошибку" и дали им обещание "соблюдать соглашение об оплате труда". Также в компании рассказали, что намерены выплатить компенсацию в размере 1,4 тысячи долларов работникам, которые ранее уволились. По данным СМИ, такой подход помог снизить напряженность на предприятии.



Что будет с iPhone?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале ноября, еще до беспорядков в Чжэнчжоу, в Apple сообщили, что из-за ковидных ограничений завод Foxconn "работает со значительно сниженной производительностью". В связи с этим в компании спрогнозировали задержки в поставках iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Более того, по данным СМИ, Apple может недополучить в 2022 году шесть миллионов устройств из-за протестов на предприятии Foxconn. Причем в случае их продолжения потери, скорее всего, еще больше вырастут.

В то же время на пользователях iPhone в России беспорядки на китайском заводе по производству "яблочных" смартфонов существенно не отразятся. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.





Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Не думаю, что беспорядки на производстве приведут к серьезному осложнению с поставками в Россию. Сроки поставок в РФ сейчас и так увеличены, потому что их осуществляет не сама компания, а посредники. Поэтому для россиян, скорее всего, ничего не изменится.

Аналитик также добавил, что в этом году спрос на iPhone среди россиян заметно упал. "Доля Apple в России сократилась. Если раньше после выхода нового смартфона продажи iPhone составляли порядка 16%, то сейчас они на уровне 5–6%", – отметил Кусков.

По мнению эксперта, в связи с этим дефицита "яблочных" смартфонов РФ не стоит ожидать, запасов iPhone 14 хватит всем желающим, хотя, возможно, и с небольшими задержками в поставках.

