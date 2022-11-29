Аналитик рассказал, повлияют ли протесты в Китае на поставки iPhone в РФ

В КНР в конце ноября на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу вспыхнули протесты. Работники оказались недовольны слишком жесткими и затянувшимися коронавирусными ограничениями, а также задержками по зарплате. Эксперты предупреждают, что это может привести к недопроизводству шести миллионов "яблочных" смартфонов в 2022 году. Разбираемся, отразится ли ситуация на российских пользователях.
Непростые условия
Беспорядки на заводе компании Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу вспыхнули 23 ноября. Это предприятие является крупнейшим в мире по производству iPhone. Акции протеста начались в связи с жесткими ковидными ограничениями и задержками по зарплате.
В октябре из-за вспышки COVID-19 на заводе Foxconn, где работали порядка 200 тысяч человек, ввели карантин. Сотрудники оказались изолированы, им запретили покидать территорию предприятия. Это привело к росту недовольства. Одни работники жаловалась на плохие условия проживания, нехватку продуктов питания, лекарств и задержку зарплаты.
Другие говорили, что боятся выходить на производственные линии из-за риска заразиться коронавирусом. Часть сотрудников покинули завод, и предприятию пришлось искать новый персонал. Напряжение продолжало нарастать и в конце концов вылилось в массовый протест сотрудников, который потребовал вмешательства полиции.
Рабочие утром 23 ноября накинулись на представителей службы безопасности. Кроме того, сделали попытку пробиться через оцепление. Комментируя произошедшее, в Foxconn заявили, что приложат все усилия, чтобы в будущем не допустить подобных случаев.
Кроме того, в Foxconn извинились перед сотрудниками за допущенную "техническую ошибку" и дали им обещание "соблюдать соглашение об оплате труда". Также в компании рассказали, что намерены выплатить компенсацию в размере 1,4 тысячи долларов работникам, которые ранее уволились. По данным СМИ, такой подход помог снизить напряженность на предприятии.
Что будет с iPhone?
В начале ноября, еще до беспорядков в Чжэнчжоу, в Apple сообщили, что из-за ковидных ограничений завод Foxconn "работает со значительно сниженной производительностью". В связи с этим в компании спрогнозировали задержки в поставках iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
Более того, по данным СМИ, Apple может недополучить в 2022 году шесть миллионов устройств из-за протестов на предприятии Foxconn. Причем в случае их продолжения потери, скорее всего, еще больше вырастут.
В то же время на пользователях iPhone в России беспорядки на китайском заводе по производству "яблочных" смартфонов существенно не отразятся. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Аналитик также добавил, что в этом году спрос на iPhone среди россиян заметно упал. "Доля Apple в России сократилась. Если раньше после выхода нового смартфона продажи iPhone составляли порядка 16%, то сейчас они на уровне 5–6%", – отметил Кусков.
По мнению эксперта, в связи с этим дефицита "яблочных" смартфонов РФ не стоит ожидать, запасов iPhone 14 хватит всем желающим, хотя, возможно, и с небольшими задержками в поставках.