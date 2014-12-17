От падения рубля пострадает туризм, авторынок и строительство - эксперт

Денис Елаховский дал экономический прогноз на первый квартал 2015 года

Сейчас главной задачей правительства является стабилизация рубля, сообщил экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский. Власти должны поддержать Центробанк, у которого, в общем, есть три главных инструмента: ставка, интервенции финансовые и интервенции вербальные.

Бизнес находится в тяжелом положении: предприниматели не могут планировать бюджет не только на месяц, но даже на неделю. "Многие компании приостанавливают продажи, потому что не знают, какой ценник выставить. Сегодня они могут продать товар по одной цене, а потом придется покупать его у производителей по другой, и денег может не хватить", - пояснил эксперт.

По словам Елаховского, почти с самого начала следующего года негативные тенденции в экономике отразятся на туризме, авторынке, кредитах и строительстве.

"От падения рубля пострадает туризм, особенно внешний, это все поездки за границу. То же и с авторынком. Да, сейчас машины сметают, как горячие пирожки, но к январю-февралю все выберут, и начнется мертвый сезон. Экономическая ситуация отразится и на строительстве: ипотека и кредиты становятся нереальными, поэтому жилье будут покупать меньше. Прочие виды кредитования тоже будут сжиматься как для физических, так и для юридических лиц. Я бы сказал, что ключевая ставка продержится до Нового года, но в обозримом будущем Центробанку придется ее снижать", - добавил Денис Елаховский.

Что касается повседневной жизни москвичей в грядущем году, до 12 января никто не будет ни о чем переживать, заявил эксперт.

"Вообще, если посмотреть, что происходило в 2000 годах - производительность труда в России росла намного медленнее, чем реальные доходы населения. И то,что мы привыкли считать нормальным курсом - допустим, 32 рубля за доллар и 44 рубля за евро - таковым не являлось. Сейчас с перегибами, драмами и эмоциями мы возвращаемся к справедливой оценке стоимости нашего труда, наших ресурсов. Конечно, это несправедливо, что люди начали делать какие-то сбережения и доверять рублю, а экономика их в очередной раз ломает об колено. Но рынок - это суровая штука", - сказал Елаховский.

В заключение интервью Денис Елаховский посоветовал москвичам перестать паниковать. "Нужно любить близких, читать книги и следить за здоровьем. А еще сохранять моральный облик и честно работать", - заключил эксперт.