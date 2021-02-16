В Национальном союзе мясопереработчиков оценили возможное повышение цен на колбасу

Мясопереработчики пытаются договориться с торговыми сетями о повышении закупочных цен на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Такую инициативу они объясняют ростом стоимости сырья. Разбираемся, могут ли подорожать любимые россиянами мясные лакомства на прилавках магазинов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Без повышения никак?

Факт переговоров с мясопереработчиками на тему повышения оптовой стоимости готовой продукции подтвердили минимум две торговые сети. Рост закупочных цен может составить 10–15%. Один из источников заявил, что в некоторых случаях производители обещают растянуть подорожание на несколько месяцев.

Свои запросы поставщики аргументируют ростом цен на свинину и курицу. По словам коммерческого директора АПФ "Наша житница" Артема Кудимова, в текущем году подорожать может и говядина. В сложившейся ситуации для производителей единственный способ сохранить прибыль – "транслировать повышение цен для розницы", полагает он.

Для разрешения спорных ситуаций в вопросах закупочных цен российские сети при необходимости привлекают к переговорам специалистов Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы. Об этом рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), участники которой представляют более 30% российского розничного рынка.





пресс-служба АКОРТ Поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен тщательно рассматриваются торговыми сетями на предмет обоснованности.

В объединении заявили, что торговые сети соглашаются на повышение закупочных цен, если на то есть объективные причины. При этом стараются максимально сдерживать изменения в ценниках на полках за счет собственных ресурсов и избегают резкого скачка в стоимости продуктов, подчеркнули в АКОРТ.

Если запрос на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, в таком случае стоимость на конкретный товар остается прежней.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Что будет с потребителем?

Председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина в разговоре с Москвой 24 заявила, что объективные причины повышать цены есть.

"Конечно, это подорожание сырья: говядины, свинины, курицы. Выросла цена упаковочных материалов, в том числе, связанное с высоким курсом доллара и евро. А там 90% – импортные составляющие. Кроме того, рост коммунальных платежей на уровне инфляции, рост стоимости топлива, необходимость повышать сотрудникам зарплату и выплата налогов", – объясняет Ларина.

Повышение цен в такой ситуации необходимо для сохранения бизнеса и минимальной рентабельности предприятий, отметила эксперт. При этом рост на 15% Ларина назвала необъективным и охарактеризовала такие расчеты как "проси больше – дадут меньше".





Татьяна Ларина председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков На мой взгляд, необходимо повышать оптовые цены на 5–7%. В таком случае на прилавках стоимость тех же колбас и сосисок поднимется от 3 до 5%. Но подорожание не будет сиюминутным, скорее всего, растянется не несколько месяцев.

Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в интервью с Москвой 24 согласилась, что для повышения оптовых цен на рынке сформировались объективные причины.

"Другое дело, что необходимо сохранить своего потребителя. Хотя бы с точки зрения того, чтобы не упустить этот рынок. Поэтому и наши производители, и региональные, и федеральные власти предпринимают все возможные меры для сдерживания роста цен", – подчеркнула Бобылева.

В свою очередь, в пресс-службе ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ заявили, что предпосылки для роста стоимости колбасы на прилавках сейчас отсутствуют.





пресс-служба ФГБУ "Центр агроаналитики" Минсельхоза РФ На сегодняшний день цены производителей свинины и курицы находятся в рамках трехлетнего диапазона и ниже среднегодовой инфляции.

"Мясо кур и свинина составляют значительную часть в стоимости колбасных изделий, но при этом ввиду текущих цен не влияют существенно на удорожание себестоимости производства колбасных изделий, предпосылок для роста цен в данный момент нет", – подчеркнули в ФГБУ.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Что происходит на рынке сейчас?

В министерстве сельского хозяйства прокомментировали сообщения о просьбах мясопереработчиков повысить оптовые цены.

"Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо", – заявили в пресс-службе ведомства.





пресс-служба Минсельхоза Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию животноводства.

По данным министерства, цены сельхозтоваропроизводителей на свинину на 10 февраля составили 151,8 рубля за килограмм. Это сопоставимо с уровнями аналогичной даты 2019 и 2018 годов, когда продукция стоила 147,8 и 149,6 рубля за килограмм соответственно. Более того, в начале 2020 года ввиду перенасыщения рынка цены на свинину падали с последующим восстановлением до текущих значений.

Похожая ситуация и на рынке мяса птицы, уточнили в ведомстве. На сегодняшний день куриное мясо в убойном весе стоит 113,8 рубля за килограмм. В феврале 2019 года его цена составляла 114,9 рубля, отметили в Минсельхозе.

В пресс-службе министерства добавили, что обращений от мясопереработчиков о росте цен на сырье к ним не поступало.

