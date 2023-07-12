Право на ошибку: в каком случае банк вернет средства жертве аферистов

В Госдуме приняли закон, по которому банки будут обязаны в полном объеме возместить клиентам деньги, если те перевели их на счета аферистов. На возврат средств кредитным организациям дается 30 дней с момента подачи заявления от потерпевшего. Рассказываем, как будет работать нововведение, а также какая система действует сегодня.



Вернуть украденное

Госдумой во втором и третьем чтениях был принят закон о дополнительных мерах защиты россиян от финансовых аферистов. Согласно документу, банки обяжут возмещать клиентам деньги, которые те перевели жуликам.

В частности, средства будут возвращены законному хозяину, если кредитные организации допустили транзакцию со счетами мошенников, которые занесены в специальную базу ЦБ РФ. На покрытие убытка банку дается 30 календарных дней с того момента, как пострадавший подал заявление. Если произошел трансграничный перевод, то срок увеличивается до 60 дней.





Вячеслав Володин председатель Госдумы Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь.

Кроме того, нововведение предусматривает период охлаждения. В течение двух дней банк имеет право не переводить средства по подозрительным реквизитам. Кроме того, о сомнительной операции он сообщит своему клиенту. По мнению авторов закона, этого времени хватит, чтобы гражданин одумался и не подтвердил оплату.

Кредитные организации также обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию тем, кто совершает вывод и снятие похищенных у россиян средств. Такое возможно, если сведения о преступных действиях поступит от МВД. Закон начнет действовать через год после официального опубликования.



Можно ли вернуть деньги сейчас?

База ЦБ, в которой собраны мошенники, постоянно обновляется. Об этом Москве 24 заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "База постоянно обновляется и пополняется. Понятно, что мошенники тоже не дремлют и придумывают всякие способы выманивания денег у граждан", – сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что гражданам стоит быть внимательнее, когда их просят куда-либо перевести деньги. В свою очередь, юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 пояснила, что в случае вступления в силу закона не все смогут вернуть свои средства, отправленные на счета мошенникам.





Алла Георгиева юрист В законопроекте указано, что банки вернут денежные средства, если они поступили на мошеннический счет, который будет находиться в базе ЦБ... То есть не каждый перевод мошеннику можно вернуть.

Эксперт также рассказала, какие у банковских клиентов сегодня есть возможности по возврату переведенных аферистам средств. "Если у человека списаны деньги с его счета, а на данную операцию он не выразил своего согласия, то ему необходимо обратиться в банк (по телефону или лично) с заявлением о возврате денежных средств, прикрепив к нему доказательства обмана", – отметила юрист.

При этом необходимо соблюсти важное условие. Обращение от потерпевшего должно поступить в банк в течение суток с момента совершения операции. Далее кредитная организация проведет проверку и после этого примет решение о возврате денег или отказе. Если все факты, которые описаны в заявлении, подтвердятся, то средства поступят на счет законному владельцу, объяснила Георгиева.

"Также человеку необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Если по уголовному делу мошенник будет установлен, то пострадавший вправе требовать с него дополнительно возмещения ущерба", – добавила специалист.

Кроме того, по словам юриста, ни в коем случае нельзя самостоятельно возвращать случайно пришедшие на счет деньги их отправителю. Даже если он сам об этом просит. Лучше всего сообщить о случившемся в банк, и тот сам уладит проблему.

