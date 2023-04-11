На откуп бизнесу: как очередная приватизация скажется на российской экономике

В России необходимо возобновить приватизацию – передачу госсобственности в частные руки, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, этот механизм поможет создать новую модель роста экономики страны. Нужна ли новая приватизация и к чему она приведет – в материале Москвы 24.

Государство – бизнесу

По мнению Андрея Костина, на сегодняшний день есть три основных приоритета развития России: новые логистические коридоры, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности. Одним из источников финансирования этих проектов могла бы стать приватизация, убежден глава ВТБ.

По его словам, деньги у бизнеса есть: он накопил большой инвестиционный капитал. И если раньше можно было рассуждать о преимуществах и недостатках приватизации, сегодня наступило время действовать, уверен Костин.





Андрей Костин глава ВТБ Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях – инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть.

"Возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех "узких мест", где сегодня особенно важны готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Обеспечить их может частная инициатива", – заявил Костин.

При этом он назвал еще два инструмента, за счет которых можно создать новую модель роста экономики. В частности, смелее использовать финансовые резервы и госдолг, а также перераспределить бюджет в пользу приоритетных целей.

Эхо 1990-х

В Кремле идея о возобновлении приватизации не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он посчитал точку зрения Андрея Костина любопытной.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Поэтому здесь, конечно, весьма интересна одна из точек зрения, которая здесь была представлена Костиным.

В теории приватизация является хорошей идеей, но сейчас неподходящее время для ее реализации. Об этом Москве 24 заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Частный бизнес эффективнее государственного, на этот счет есть замеры в развитых странах, Китае. По ним производительность труда на одинаковых предприятиях примерно на 20% выше там, где собственником является бизнес", – привел статистику эксперт.

В экономически развитых странах доля частного предпринимательства в ВВП существенно выше государственной. В России – ровно наоборот, обратил внимание Остапкович.

Однако в нашей стране до сих пор помнят противоречивые последствия приватизации, которая случилась в 1990-е. Считается, что экономика страны в настоящее время растет не так быстро в том числе из-за тех событий, отметил он.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Провести приватизацию сейчас достаточно сложно. Это смена управленческого аппарата, состава предприятий, численности занятых. В нынешних условиях такие маневры не делаются.

По мнению Остапковича, в будущем приватизацию можно запустить постепенно, начиная со среднего бизнеса. "Условно, если гардинно-тюлевая фабрика принадлежит государству, зачем это надо? Отдайте в руки частникам. Нужно будет составить поэтапный список предприятий для приватизации и начинать это дело. Для государства это выгодный маневр – приток денег и эффективное производство", – объяснил эксперт.

При этом в случае запуска приватизации важно исключить лоббирование чьих-то интересов, а также попытки передела бизнеса и передачи предприятий за бесценок.

В противном случае есть риск социальной и экономической турбулентности, предупредил собеседник. Кроме того, нужно выделить отрасли, в которых приватизация будет запрещена, добавил он.

При передаче предприятий в частные руки приоритет должен быть отдан российскому бизнесу. Однако в целом должен работать принцип "кто больше даст", уверен Остапкович.





Георгий Остапкович заявил директор Центра конъюнктурных исследования Института стратегических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Для государства в условиях дефицита бюджета цена играет большую роль. Здесь не нужно подключать политические элементы. Даже если продать актив западным странам, это априори современный менеджмент, новое оборудование и логистика, в целом позитивный бизнес. Я бы не боялся.

Если бизнес из недружественных государств захочет вести свою деятельность в России, значит, ему все равно на агрессивные действия их правительств против нашей страны. Мы же в свою очередь получим дополнительный приток зарубежных инвестиций, указал Остапкович. Примерно по тому же пути в свое время пошел Китай, который открыл свою экономику для всех и в конечном итоге стал одной из мощнейших держав, заключил эксперт.

