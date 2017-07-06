На Москве-реке могут появиться места для купания

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Городские власти начнут применять новые технологии, которые позволят очистить городские водоемы. В частности, Москва-река может стать купальной зоной. В прудах Покровского-Стрешнево жители столицы смогут искупаться в 2018 году. Об этом в интервью m24.ru рассказал руководитель департамента Антон Кульбачевский.

"В ближайшее время мы начнем использовать новые методы, экологические ноу-хау для очистки водоемов. Например, биоочистку воды. Будем использовать различные приборы, природные бактерии, которые уничтожают загрязнения. Кроме того, важно улучшать качество стока. Ведь природная среда восстанавливается самостоятельно – ей нужно только помочь в этом. Сейчас мы начинаем крупный проект по очистке воды в Покровском-Стрешневе", – сказал Кульбачевский.

Здесь построят инженерные сооружения, чтобы стоки попадали в сеть "Мосводостока", а не в пруды, уточнил он.

"К следующему году в прудах можно будет купаться. С Москвой-рекой все сложнее: это река, которая протекает по территории двух субъектов федерации: Москве и Московской области. Но вообще и процесс очистки Москвы-реки, для того, чтобы она стала купальной зоной, также возможен", – отметил чиновник.

Этим летом Роспотребнадзор одобрил только восемь зон для купания Проверку прошли пляжи Серебряный Бор № 2 и № 3, Тропарево, пляжный комплекс "Бич Клаб", Большой городской пруд, озеро "Черное", Школьное озеро и озеро "Белое". Около городских водоемов также оборудовано 11 пляжей и пространств для отдыха, где купание запрещено. Это Борисовские пруды, зона отдыха "Битца", Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Дунькин пруд, Кировская пойма, Кузьминские пруды, Лебедянский пруд, Люблинские пруды, Серебрянно-Виноградный пруд, Терлецкая дубрава, Шибаевский пруд. За безопасностью на водоемах в течение всего лета ежедневно дежурит порядка 75 сотрудников поисково-спасательной службы. На водоемах также находится до 95 плавсредств, из них 80 – моторные. В самые жаркие дни на помощь будут готовы придти до 110 человек. Кроме того, столичные активисты совместно с МЧС планировали раздавать нетрезвым отдыхающим памятки об опасности купания в пьяном виде. ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С АНТОНОМ КУЛЬБАЧЕВСКИМ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.



Никита Щуренков, Евгения Кислая