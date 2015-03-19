На дрессировщика Аскольда Запашного напала тигрица

Дрессировщика Аскольда Запашного ранила тигрица

Аскольда Запашного ранила тигрица во время съемок фильма в Москве. Дрессировщик попал в Институт имени Склифосовского, сообщает телеканал "Москва 24".

Известно, что тигрица поцарапала Аскольду бедро. Как скоро артист вернется на площадку, пока неизвестно.

По словам брата пострадавшего, дрессировщика Эдгара Запашного, Аскольд получил несколько рваных ран, но его здоровью ничто не угрожает.

"Аскольд снимался в фильме о дрессировщице Маргарите Назаровой, он играл испуганного оператора, который по сюжету должен убегать от тигрицы. Хозяева тигрицы не удержали ее, и, когда Аскольд побежал, тигрица рванула за ним, кинулась на него, вцепилась в ногу когтями. В результате - несколько рваных ран", – приводит слова Запашного "Интерфакс".

При этом Аскольду Запашному удалось предотвратить укусы клыками, схватив тигрицу за голову и удержав.

"Аскольд сразу же поехал в Институт Склифосовского, ему сделали инъекцию против столбняка, чтобы не попала инфекция. Сейчас с братом все в порядке", – отметил Эдгар Запашный.

Братья Запашные – продолжатели старинного циркового рода. Впервые они вошли в клетку к хищникам в возрасте 10 и 11 лет и тех пор освоили различные жанры - от акробатики и жонглирования, до вольтижировки и дрессуры. Один из самых знаменитых трюков Запашных – прыжок верхом на льве – занесен в Книгу рекордов Гиннесса