"Ъ-Деньги": В России появится офшорная зона

Фото: ИТАР-ТАСС

Родные офшоры

В России появится офшорная зона. И это не запоздалая первоапрельская шутка, а поручение премьера. Скорее всего, эта зона станет очередной "черной дырой" бюджетной системы, но, если правительство учтет опыт Гондураса, Маврикия и Мадагаскара, у нас тоже будет райский уголок для инвесторов.

Александр Зотин, Максим Кваша, Ъ-Деньги

Экономика большого бульдозера

Если верить планам правительства Медведева, в ближайшие пять-шесть лет объем дорожного строительства удвоится, его качество кардинально изменится, страна получит скоростные железные дороги, новые аэро- и морские порты. Если, конечно, этим планам не помешают нехватка денег и неспособность госмонополий их эффективно использовать.

Евгений Сигал, Ъ-Деньги

Иного нет у нас айти

Едва расправив крылья, российские IT-стартапы пытаются улететь на Запад. Такую схему развития отрасли следует считать нормой: вряд ли даже признанные гранды отечественной IT-индустрии в перспективе выдержат натиск транснациональных корпораций.

Алексей Боярский, Ъ-Деньги

На пороге великих закрытий

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов становится героем скандального видео и делает одно провокационное заявление за другим. Но пока, похоже, борьба с рутиной в вузах и академических институтах этим и ограничивается.

Олег Хохлов, Ъ-Деньги

Изъять необъятное

В конце марта Совет федерации одобрил законопроект, упрощающий порядок изъятия земли у собственников в Новой Москве и Подмосковье. Теперь вся процедура будет занимать считаные месяцы и может быть проведена до утверждения плана застройки территории.

Мария Глушенкова, Ъ-Деньги

Дело о несунах с размахом

5305 человек привлекли к уголовной ответственности за хищения госсобственности за семь месяцев 1953 года только на предприятиях Министерства промышленности продовольственных товаров СССР. Соответственно, масштабы хищений в торговле и промышленности в целом по стране были неизмеримо больше. Мелкие несуны и крупные расхитители воровали буквально все и везде — лес, бензин, металлы и даже утильсырье, проявляя недюжинное мастерство. К примеру, в одном из подразделений "Военоптторга" при утилизации отслуживших свое парашютов, сделанных из шелка, умудрялись украсть до 25 процентов ценной ткани. А советские потребители под видом вина получали подкрашенную им воду.

Евгений Жирнов, Ъ-Деньги