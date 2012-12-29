В Москве появятся спецмаршруты для грузовиков

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В рамках мер по развитию грузовой логистики в Москве планируется строить большие логистические центры и разрабатывать "грузовой каркас" – схему маршрутов для движения грузового транспорта в черте города. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

25 декабря 2012 года Правительство Москвы внесло изменения в правовые акты. В итоге въезд тяжелых грузовиков в пределы МКАД в дневное время будет ограничен с 1 марта 2013 года, а не с 1 февраля, как планировалось ранее.

"Транспортные средства грузоподъемностью более 12 тонн смогут передвигаться по МКАД и в пределах города только в ночное время – с 22.00 до 6.00. В период с 1 мая по 1 октября будут действовать дополнительные ограничения по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне и в праздничные дни – запрет на въезд будет действовать до 24.00", - сообщили в пресс-службе.

Также с 1 февраля на 1 мая переносится срок окончания запрета на въезд грузовиков, тяжелее 7 тонн в пределы Московской окружной железной дороги, а в пределы ТТК автомобили с разрешенной массой больше 1 тонны не смогут въезжать с 6:00 до 22:00.

Все принятые ограничения будут способствовать улучшению транспортной обстановки в Москве и позволят увеличить количество маршрутов общественного транспорта на МКАД. Как сообщал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, таких маршрутов будет около 150 или 360 тысяч пассажирских мест в час.

Параллельно с введением ограничений на движение грузового транспорта, планируется ряд мер для развития грузовой логистики, в частности:

• Автоматизировать процесс получения разрешений на въезд в город – методика определения необходимости пропуска станет гибче, а процедура получения- максимально в электронном виде • Автоматизировать процесс получения разрешений на въезд в город – методика определения необходимости пропуска станет гибче, а процедура получения- максимально в электронном виде • Начать формирование грузового каркаса, т.е. специальных маршрутов для движения грузовых автомобилей в черте города. • Создать специальные зоны погрузки/разгрузки в местах большой концентрации торговых объектов. • Создавать и развивать современные логистические центры (совместно с Московской и Калужской областями).





По информации департамента, количество грузовиков в Москве вдвое превышает необходимое, при том, что большинство из них загружено лишь на 30%. А это, в свою очередь, повышает износ асфальта и серьезно ухудшает экологическую обстановку в городе. А также увеличивает количество аварий.

В свою очередь, власти обещают выдавать пропуски на те машины, чья работа необходима для жизнеобеспечения города.