28 февраля 2015, 20:25

Город

Где будет ограничено движение транспорта в воскресенье 1 марта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

1 марта на некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

Так, в центре города с 11 утра нельзя будет проехать по Китайгородскому проезду, улице Солянка, Солянскому проезду, улице Варварка, улице Москворецкая, Москворецкой и Кремлевской набережным и Большому Москворецкому мосту.

Кроме того, 1 марта шествие за отставку правительства проведет Коммунистическая партия (КПРФ). В акции примут участие 7 тысяч человек.
Народный марш пройдет с 11.30 от Новопушкинского сквера по Тверскому бульвару.

Дорожные полицейские просят водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Численность акции - до 50 тысяч человек, сбор участников в 14.00, начало шествия с 15.00.

Возложение цветов не предполагается, но "организаторы сообщили, что у них будут волонтеры, которые будут брать цветы и относить их к определенному месту".

1 марта оппозиция намеревалась провести согласованное со столичными властями шествие в Марьино, однако в связи с гибелью одного из его организаторов - депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова, было принято решение эту акцию отменить и провести траурное шествие в центре столицы.

дороги Борис Немцов ограничение движения шествие

