60 процентов российских водителей смирились с пробками

Фото: ИТАР-ТАСС

По данным опроса, проведенного крупнейшим сайтом автомобильных объявлений, более половины автомобилистов России терпимо относятся к пробкам на дорогах.

Специалисты сайта "AVITO Авто" опросили более 5,5 тысяч автомобилистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России, чтобы выяснить их отношение к пробкам. Выяснилось, что заторы на дорогах раздражают водителей и пассажиров меньше, чем принято считать: 42 процента автовладельцев воспринимают пробки как неотъемлемую часть своей жизни и потому относятся к ним терпимо, хотя и стараются в них не попадать. А 18 процентов респондентов даже пытаются использовать время вынужденного ожидания в заторах с пользой.

О том, что пробки терпеть не могут, заявили 39 процентов опрошенных – главным образом жители Москвы и Краснодара. Среди наиболее терпеливых водителей больше всего представителей Северной столицы.

Фото: Пресс-служба

Впрочем, извлечь пользу из пробок автомобилистам все-таки удается редко. Большинство (65,5 процентов) признались, что во время вынужденных простоев слушают радио или вообще ничего не делают. 15 процентов тратят время в заторах на разговоры по телефону (самые разговорчивые водители живут в Ростове-на-Дону), 10 процентов залезают в интернет, еще 5 – слушают аудиокниги или занимаются иностранными языками (здесь снова лидируют питерцы).

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего личным автотранспортом пользуются жители Ростова-на-Дону – 59,6 процентов горожан садятся за руль машины каждый день. В целом же по стране ежедневно совершают поездки 53,8 процента респондентов. При этом 63 процента теряют в пробках менее часа в день, около 14 процентов счастливчиков вообще не попадают в пробки и лишь 5 процентов ежедневно теряют в заторах по 2-3 часа. Правда, среди москвичей этот показатель в два раза выше: 10 процентов жителей столицы застревают в дороге надолго.

Фото: Пресс-служба

Потери в пробках исчисляются не только временем, но и деньгами: организаторы опроса подсчитали, что из-за неравномерной езды и холостой работы двигателя 40 процентов автомобилей расходуют 2-6 лишних литра бензина на 100 км, а примерно 10 процентов водителей теряют даже более 8 литров бензина. Сложив все показатели расхода топлива, установленные в результате исследования, удалось выяснить, что на потраченном в простоях бензине можно было бы проехать более 113 тысяч километров или сэкономить около 370 000 рублей на каждые 100 километров пути.