В 2014 году в Новой Москве построят дороги к семи деревням

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют провести дороги к семи деревням, расположенным на территории Новой Москвы, в 2014 году, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

"В 2014 году будет обеспечено газоснабжение таких садоводческих некоммерческих товариществ, как "Рогово-1", "Квант", "Восход", "Толстопальцево-5", а также деревень Лукошкино и Давыдово", - рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам планируется построить подъездные автодороги к деревням Губцево, Санино, Дудкино, Ясенки, поселку Разъезда Пожитково и хутору Новобрехово. Кроме того, власти планируют реконструировать плотины на реке Десна, на ручье Молодцы и на безымянном ручье у села Остафьево.

"Развитие садовых некоммерческих товариществ и сельских населенных пунктов на новых территориях является важной частью политики департамента и Строительного комплекса столицы. Мы прислушиваемся к мнению и пожеланиям жителей Новой Москвы", - добавил Владимир Жидкин.