08 ноября 2016, 16:30

Город

Жилой дом довоенной постройки в Лефортове отремонтируют

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Четырехэтажный кирпичный жилой дом 1931 года постройки отремонтируют в Лефортове, сообщает пресс-служба Москомэскпертизы. Здание находится по адресу: улица Красноказарменная, дом 12, корпус 1.

В ходе капремонта здания планируется расчистить и окрасить цоколь, отремонтировать штукатурку и балконные плиты, а также заменить водосточные трубы и козырьки входных групп.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе отремонтируют дом дореволюционной постройки. При этом Москомэкспертизе удалось снизить сметную стоимость работ почти на 6 миллионов рублей.

дома Красноказарменная улица капремонт жилой дом строительство и реконструкция

