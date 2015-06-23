Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня 2015, 12:25

Экономика

Курс доллара на бирже поднялся выше 54 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара на Московской валютной бирже расчетами на среду поднялся выше 54 рублей, говорится в данных биржи.

На 12.04 по московскому времени вторника американская валюта выросла до 54 рублей 39 копеек. Евро вырос до 61 рубля 15 копеек.

Ранее M24.ru сообщало, что официальный курс доллара на вторник опустился на 25 копеек и стоит 53,55 рубля. Вместе с этим курс европейской валюты снизился на 6 копеек до 60,85 рубля.

Напомним, Центробанк снизил ключевую ставку с 12,5 до 11,5 процента годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.

До этого дня размер ставки составлял 12,5 процента, причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов и до нынешнего размера – 30 апреля.

Сайты по теме


Сюжет: Изменение курсов валют
доллар евро Московская биржа курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика