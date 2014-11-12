Курс евро на четверг вырос на 81 копейку

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Курс доллара на 13 ноября повысился почти на 38,6 копейки и составил 46,34 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ. Официальный курс евро увеличился на 80,81 копейки до 57,86 рубля.

Ранее M24.ru сообщало, что Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. При этом Центробанк не предполагает полностью отказываться от экономического вмешательства в случае угроз для финансовой стабильности страны.

Валютный коридор определял, когда Центробанк обязан вмешаться в стоимость валюты. Как пояснил генеральный директор аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза" Агван Микаелян, ЦБ решил отменить его для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курсы рубля.

Напомним, Банк России заявлял, что готов увеличить валютные интервенции - куплю-продажу иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты. Стоит отметить, что для ограничения темпов падения рубля в течение октября ЦБ провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США.

Как рассказывал ранее M24.ru глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, рост курса валют приведет к подорожанию импортных продуктов в Москве. Однако их доля составляет не более 30% на прилавках столичных магазинов. Санкции подстегнули производство российских продуктов в мясной, молочной и рыбной отрасли, и серьезных проблем у столичных покупателей возникнуть не должно.

При этом, по словам чиновника, москвичам частично придется пересмотреть свою продуктовую корзину. "Если цены на некоторые импортные товары вырастут слишком сильно, то покупатели смогут заменить их аналогами из России и ближнего зарубежья, например перейти на подмосковный сыр или белорусский кофе. В магазинах действует серьезный входной контроль, и некачественный товар на прилавках не должен появиться", - заявил Немерюк.

Отметим, что после политического кризиса вокруг Украины между Россией и Западом началась экономическая "война санкций". В начале августа РФ запретила импорт большинства продовольственных товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза.