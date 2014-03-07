ЦБ установил курс евро на выходные на уровне 50,26 рубля

Евро подорожал на 67 копеек

Центробанк России 7 марта установил курс евро на выходные - теперь этот показатель составляет 50 рублей 26 копеек. Таким образом европейская валюта подорожала сразу на 67 копеек, передает телеканал "Москва 24".

Одновременно взлетел и доллар - "американец" подорожал на 14 копеек и теперь стоит 36 рублей 26 копеек.

Повышение курса европейской валюты по отношению к российской началось в августе 2013 года, когда "европеец" впервые за четыре года вышел на рубеж в 44 рубля. В конце ноября за него давали 45 рублей, спустя два месяца - уже 47 рублей.

Третьего марта евро достиг исторического максимума по отношению к российской валюте - больше 50 рублей.

Напомним, в 2014 году на Международный женский день у россиян будет три выходных подряд - с 8 по 10 марта включительно.