Интерактивная песочница появится в центре Москвы

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Необычную площадку для детей откроет Государственный геологический музей имени В.И. Вернадского на Моховой улице. Там обустроят интерактивную песочницу, где дети смогут создавать различные ландшафты, сообщает портал mos.ru.

С помощью песка можно будет создать вулкан, выкопать озеро, а также смоделировать наводнение и другие природные процессы. На созданном рельефе с помощью специального оборудования отобразят проекции потоков лавы и воды, что добавит реалистичности.

Рядом с интерактивной песочницей появятся тренажеры-симуляторы. Посетители смогут проехаться на экскаваторе, автокране или машине-тягаче. Тренажеры смогут использовать и студенты профильных специальностей.

Детская интерактивная игровая площадка, которую планируется открыть до конца года, станет частью центра навигации по специальностям горно-геологического профиля, который заработал на базе музея. В нем при участии педагогов и студентов ведущих геологических вузов проходят обучающие онлайн-семинары.