Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября 2016, 08:46

Город

Интерактивная песочница появится в центре Москвы

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Необычную площадку для детей откроет Государственный геологический музей имени В.И. Вернадского на Моховой улице. Там обустроят интерактивную песочницу, где дети смогут создавать различные ландшафты, сообщает портал mos.ru.

С помощью песка можно будет создать вулкан, выкопать озеро, а также смоделировать наводнение и другие природные процессы. На созданном рельефе с помощью специального оборудования отобразят проекции потоков лавы и воды, что добавит реалистичности.

Рядом с интерактивной песочницей появятся тренажеры-симуляторы. Посетители смогут проехаться на экскаваторе, автокране или машине-тягаче. Тренажеры смогут использовать и студенты профильных специальностей.

Детская интерактивная игровая площадка, которую планируется открыть до конца года, станет частью центра навигации по специальностям горно-геологического профиля, который заработал на базе музея. В нем при участии педагогов и студентов ведущих геологических вузов проходят обучающие онлайн-семинары.

Ранее в Крылатском открылся первый детский геологический музей под землей. Он разместился на территории парка "Сказка" в искусственной пещере глубиной четыре метра, которая задекорирована сталагмитами и сталактитами.

В музейной коллекции собраны минералы и горные породы с Кольского полуострова, Камчатки и Северного Кавказа: горный хрусталь, малахит, аметист, кварц, известняк, песчаник и другие.

детские площадки музей геология время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика