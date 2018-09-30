Планшеты в сторону: интересные игры для родителей и детей

Многие родители маленьких детей категорически отказываются тратить свое время на игры в куклы или машинки. Они погружаются в домашние дела, ссылаются на усталость, работу, сидят в телефоне, переключают внимание ребенка на мультики, а когда он просит поиграть – дают ему планшет. Анна Лебедева предлагает выключить телевизор, отложить все гаджеты и выбрать ту игру, которая обязательно понравится всем.

Недавно на родительском собрании в детском саду, педагог-психолог попросила родителей не отказывать своим детям в просьбе поиграть с ними. "В игре ребенок расцветает!", – сказала она. Но тут вдруг родители стали сознаваться в своем маленьком грехе, и посыпалось со всех сторон: "Я не люблю играть, я сама ненавижу игры, и я, и я"…

В итоге ребенок, надув щечки, расставляет целую артиллерию пупсиков на ковре, придумывает им имена, сюжеты, и погружается в игру сам с собою.

– Мам, почему ты со мной никогда не играешь? – спросила меня как-то пятилетняя дочь. После этого вопроса я всерьез задумалась, а не пойти ли мне на прием к психологу?

Но это не понадобилось. Есть разобраться в проблеме самой и почитать, что пишут на профильных форумах, то окажется, что ребенку совсем не обязательно играть с мамой только в куклы. Ему важно присутствие родителей рядом, диалог с ними, какое-то общее дело, которое можно легко превратить в игру. Занятий, кроме радужного чаепития с зайчиками, пробирающего до дрожи родителей, масса! Вот лишь несколько из них.

Игра в ресторан

Не секрет, что многие женщины любят готовить, и на кухне проводят порой слишком много времени. Как-то я решила пригласить ребенка в святую святых, в царство сковородок и вкусных запахов, от которых тащится ее папа, чтобы вместе поиграть. Себе я придумала роль шеф-повара детского ресторана, а дочери, надев кружевной фартук, предложила стать кондитером. Вместе мы пекли имбирное печение к чаю. Кстати, осенью особенно актуально.

Предварительно к этой игре, я, конечно же, подготовилась. Закупила необходимые ингредиенты, красители, формочки, трафареты и крафтовые упаковки с наклейками. У нас получилось настоящее кулинарное шоу с разноцветными мешочками, сладким тестом, хрустящими муми-троллями и рисованием картин белковой глазурью. В итоге три часа пролетели незаметно, а довольный, уставший от игры ребенок, уплетала сладкого медвежонка и складывала в коробку кукол, по которым успела соскучиться за время игры с мамой. Им тоже было обещано по кусочку лакомства.

"Настолка"

Диалог с продавцом в детском магазине.

– Посоветуйте увлекательную игру для ребенка.

– Возьмите вот эту. Она интересна и взрослым, и детям. Знаете, я своему сыну такую покупала. Порой приходишь с работы, сил нет никаких, а мальчик соскучился и просит поиграть. Эта игра – просто спасение для уставших родителей! Легкая, интересная, смешная, не напрягает, когда устал.

Все так и есть. Настольные игры – выход для тех родителей, которые не любят играть в куклы, придумывать сюжеты. Детям, даже если не очень понятны правила, всегда интересно кидать кубики, выбирать свой цвет фишки, передвигать ее по полю, и что уж там – мухлевать особенно интересно!

С помощью этих увлекательных карточек, кубиков, полей и фишек я стала чаще говорить своему ребенку: "А давай поиграем!"

Игра в конструктор

Отвлекает от повседневных забот на 100 процентов! Заметила, что игры в конструктор также затягивают, как, например, вязание. И родителям хорошо, и ребенок довольный.

Сначала можно построить гараж, потом сделать машинки и туда их поставить. Соорудить автобусную остановку и запустить рейсовый автобус, открыть зоопарк, построенный своими руками, и показать куклам зверей, которые живут в вольерах.

Сразу хочу отметить, что эта игра, в отличие от настольной, может затянуться надолго. Не стесняйтесь в какой-то момент ее прервать. Главное – продержаться хотя бы полчаса. Этого внимания ребенку будет достаточно.

Чтение

Да-да, чтение книги тоже можно превратить в игру, если это делать эмоционально. Иногда, читая книжку ребенку, я представляю себя на сцене театра или героем мультфильма. Порой заигрываюсь так сильно, что ребенок погружается в события книги как в планшет. Иногда всерьез пугается отрицательных персонажей и хохочет над смешными и добрыми.

Заботы по хозяйству

В игру можно превратить даже уборку в доме. В любом детском магазине продаются щеточки для пыли, маленькие швабры, совочки. Уверена, что любая девочка захочет помочь маме с домашними делами, если это занятие превратить в игру. Достаточно придумать простую историю или разыграть сценку с куклами, которые просят свою хозяйку убраться в комнате. А еще можно доверить что-то ответственное ребенку – например, загрузить посудомоечную машину самому. Или пропылесосить ковер, временами пугая кошку.

Если углубиться дальше, то игр для детей с родителями можно придумать очень много! Ведь в каждом из нас живет маленький человечек. Кому-то нравится изготавливать поделки, кому-то хочется открывать салон красоты или автомагазин. Надо только немножко пофантазировать, и внутренний голос подскажет, как интересно провести время со своим ребенком. Это будет голос из детства. Прислушайтесь к нему.