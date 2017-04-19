Медведев предложил принять новые меры для поддержки семей

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести новые меры для поддержки семей, сообщает "Газета.ру". Об этом он заявил, представляя отчет о работе правительства за 2016 год.

Он отметил, что России в "детородный возраст" вошло поколение, которое родилось на "рубеже 1990-х годов", и людей этого поколения меньше, чем предыдущих. По словам премьера, прогнозы являются не самыми благоприятными.

"Но мы показали, что любые негативные тенденции можно переломить. Для этого нужно продолжать поддержку семей, использовать не только те меры, которые себя зарекомендовали, но и принимать новые", – добавил он.