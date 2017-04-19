Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 13:15

Общество

Медведев предложил принять новые меры для поддержки семей

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести новые меры для поддержки семей, сообщает "Газета.ру". Об этом он заявил, представляя отчет о работе правительства за 2016 год.

Он отметил, что России в "детородный возраст" вошло поколение, которое родилось на "рубеже 1990-х годов", и людей этого поколения меньше, чем предыдущих. По словам премьера, прогнозы являются не самыми благоприятными.

"Но мы показали, что любые негативные тенденции можно переломить. Для этого нужно продолжать поддержку семей, использовать не только те меры, которые себя зарекомендовали, но и принимать новые", – добавил он.

В 2016 году рождаемость в Москве выросла на 2 процента по сравнению с предыдущим годом.

В марте депутаты в Госдуме предложили заменить разовые выплаты маткапитала на ежемесячные, сумма которых будет варьироваться в зависимости от количества детей в семье. За одного ребенка предлагается выплачивать три тысячи рублей, за двух – восемь тысяч, а за трех – 15 тысяч.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступил против замены материнского капитала на систему ежемесячных выплат. По его оценке, ежемесячные выплаты обойдутся государству гораздо дороже. К тому же материнский капитал – это система стимулирования рождения детей, а не поддержка семей.

