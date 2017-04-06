Около 8 миллионов россиян страдают от депрессии – ВОЗ

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Почти 8 миллионов россиян страдают от депрессивных расстройств, сообщает Агентство "Москва".

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что это составляет 5,5 процента населения.

По данным ВОЗ в Европейском регионе, частью которого является и Россия, от депрессии страдают 40 миллионов человек.

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В 2017 году он пройдет под лозунгом "Депрессия: давайте говорить".

О том, как можно преодолеть стресс, читайте в материале m24.ru.