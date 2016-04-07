В Москве за прошедшую неделю выросли цены на бензин

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Цены на бензин в Москве в среднем выросли на 0,2 процента за прошедшую неделю. Как сообщает пресс-служба Росстата, в Санкт-Петербурге рост составил 0,1 процента.

В период с 28 марта по 3 апреля на столичных заправках бензин марки АИ-92 (АИ-93) можно было купить за 33–36 рублей, цена за АИ-95 доходила до 39,8 рубля. В северной столице АИ-92 (АИ-93) стоил от 33,40 до 35,69 рубля за литр, АИ-95 и выше – от 36,65 до 39,19 рубля.

В службе также отмечают, что рост цен на бензин зафиксирован в 51 субъекте РФ. Больше всего горючее подорожало в Калининграде – на 1,5 процента, в Брянске цена увеличилась на 1,2 процента и в Томске – на 1,1 процента.

Напомним, Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2016 года повышаются налоговые ставки акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин и средние дистилляты.

Акцизы за литр бензина увеличены на два рубля и за литр дизельного топлива – на рубль. Как считают специалисты, из-за этого рост цен на горючее может составить от 5 до 10 процентов.