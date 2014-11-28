Состояние Эльдара Рязанова ухудшилось

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Режиссеру Эльдару Рязанову, который сейчас находится в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, стало хуже, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах. Артист по-прежнему находится в реанимации.

Режиссера не будут переводить из реанимации в отделение, как планировалось, уточнил собеседник агентства.

Эльдар Рязанов был доставлен в НИИ нейрохирургии имени Бурденко вечером 24 ноября. Врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт", который характеризуется повреждением мозговой ткани и нарушением кровообращения.



Сначала медики оценивали состояние режиссера как стабильное, предполагалось, что он проведет в госпитале всего два-три дня. Затем врачи перевели Рязанова в реанимацию.

Эльдар Рязанов – российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер. Он снял любимые отечественными зрителями картины "Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьба, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.

18 ноября Эльдару Рязанову исполнилось 87 лет.