Иностранные дипведомства рекомендуют не пить с незнакомцами в Сочи

Диппредставительства стран участниц Олимпиады в Сочи опубликовали рекомендации своим гражданам, планирующим посетить Игры.

Большинство рекомендаций касаются стандартных вопросов - оформление виз, медицинских страховок и "паспортов болельщика", получение регистрации и другие. Кроме того, в список советов вошли и совсем необычные пункты.

Как сообщает "Коммерсант", министерства иностранных дел большинства стран проинформировали своих граждан о новом российском законе, запрещающем гей-пропаганду. К примеру, на сайте Госдепартамента США сказано, что закон достаточно расплывчато трактует относящиеся в ЛГБТ-сфере термины, однако штрафы при этом довольно велики.

Британский МИД рекомендует болельщикам азиатской и африканской внешности "принимать дополнительные меры предосторожности", так как в России "периодически случаются преступления на национальной почве". Кроме того, британцам советуют не оставлять свои алкогольные напитки без присмотра, "так как в России нередко случается, что в них что-то подсыпают", а также не давать незнакомцам угощать себя спиртными напитками.

Французский МИД призвал своих сограждан "выказывать сдержанность в выражении личных убеждений", а также не посещать "сепаратистский грузинский регион Абхазию".

Кроме того, дипведомства рекомендуют своим гражданам не участвовать в каких-либо демонстрациях или митингах в Сочи, а также не появляться в местах массового скопления людей из-за террористической угрозы.

МИД ФРГ призывает не пить воду из-под крана, чтобы избежать диареи и холеры. Кроме того, рекомендуется не фотографировать объекты военной инфраструктуры, а лучше вообще поменьше фотографировать, "поскольку не везде сказано, разрешено

это или нет".

Диппредставительство Испании призывает своих граждан не пересекать территорию России с помятым или надорванным паспортом, а также получить хотя бы минимальные знания русского языка. "Имейте в виду, что в России население и представители местной власти говорят главным образом на русском. Не стоит ожидать того, что вас поймут на каком-либо другом языке", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля. Квалификационные соревнования в отдельных видах спорта начнутся еще до церемонии открытия - 6 января. В Сочи будет разыграно 98 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах.