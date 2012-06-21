Обзор московских газет: 21 июня

Столичные власти заявили о грядущем реформировании главного оператора рынка похоронных услуг в Москве ГУП "Ритуал". Его полномочия будут урезаны, ГУП сможет лишь содержать кладбища и вести учет умерших граждан, но не производить захоронения — эти услуги до конца года чиновники собираются передать частникам. Разделить государственные и коммерческие функции "Ритуала" ранее уже требовала антимонопольная служба. В похоронных конторах опасаются хаоса, поясняя, что на время реформы может прекратить работу ключевая диспетчерская служба "Ритуала", на которой держится весь рынок похоронных услуг в городе. «Коммерсантъ»

Столичные чиновники снова пытаются заинтересовать девелоперов строительством трехзвездных отелей. Для этих целей департамент земельных ресурсов города планирует сдавать им в аренду сразу несколько участков для создания небольших гостиничных сетей. Москве не хватает еще около 30 гостиниц на 6 тыс. номеров. «Коммерсантъ»

Бесплатный wi-fi появится в августе 2012 года в 14 столичных парках культуры и отдыха – это первый городской проект с точками доступа на улицах мегаполиса. Несмотря на то, что политическое решение по данному вопросу уже принято, сам проект еще не готов, не определена и сумма, которую город затратит на создание беспроводных сетей. Между тем москвичи пока недовольны качеством доступа в сеть в столичных зеленых зонах, а эксперты сомневаются в целесообразности предоставления этой услуги в течение всего года. «Московские новости»

В Москве ввели электронную регистрацию на скоростные электрички. Распечатывать заказанный в сети билет теперь не понадобится. При посадке в вагон достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Железнодорожники обещают расширить географию маршрутов с онлайн-услугами. «Московские новости»

Интересы медиа к созданию нетрадиционных для прессы коммерческих проектов растут. Последние несколько лет можно наблюдать открытие ресторанов и баров под брендами то газеты, то журнала. Издательства или радиостанции вряд ли начнут инвестировать собственные средства в ресторанный бизнес, а вот совместные проекты с ресторанами уже практически стали нормой. Неделю назад в Москве, на Неглинной, появилось кафе BusinessFM, совместный проект одноименной радиостанции и ресторанного холдинга Ginza Project. «Московские новости»

С 1 июля, когда в черту города Москвы добавятся обширные территории к западу и юго-западу от столицы, жизнь для обитателей городов и поселений «новой Москвы» изменится. Чиновники говорят, что предусмотрено буквально все, чтобы в материальном плане положение «новых москвичей» улучшилось. Речь идет как о пенсиях и зарплатах бюджетников – их обещают повысить до уровня московских, так и о тарифах ЖКХ, которые планируется заморозить. Правда, самих жителей присоединяемых территорий терзают смутные сомнения. Надежды на прибавку к пенсиям и зарплатам нивелируются страхом перед возможной уплотнительной застройкой, мигрантами и повышением цен на продукты. «Московские новости»

Строительство новой станции метро на Мичуринском проспекте с выходом на площадь Индиры Ганди может привести к обрушению здания Института механики МГУ имени Ломоносова. Об этом «Известиям» рассказал директор этого института Юрий Окунев. По его словам, здание института находится «максимум в сотне метров» от предполагаемого вестибюля, для которого экскаваторы будут рыть котлован глубиной 17 метров. Кроме того, шум метрополитена неизбежно скажется на научной деятельности. «Известия»

Федеральные власти потребовали от московских «проработать вопрос размещения организаций, обслуживающих помещения органов государственной власти, на территории Домодедово». Об этом говорится в протоколе совещания по вопросам финансирования переезда госорганов за МКАД, с которым ознакомились «Известия»

Департамент торговли и услуг готовит поправки в городской закон «О мерах социальной поддержки отдельных жителей Москвы». Будут пересмотрены категории льготников, имеющих право на продовольственную поддержку. В частности, талоны на питание могут начать выдавать беременным женщинам и матерям с детьми до пяти лет. «Известия»

На уличных спортивных площадках в московских дворах начнут бесплатные тренировки. Об этом «Известиям» рассказал руководитель городского департамента физической культуры и спорта Алексей Воробьев. Профессионалы научат всех желающих правильно «качаться» на турниках, брусьях, рукоходах и других снарядах. Адреса десяти пилотных площадок – по одной в каждом округе города – определят в ближайшее время. «Известия»

В 2012 году в московских дворах появятся дополнительные четыре тысячи «объектов дворового благоустройства» - в дополнение к тем, что должны быть установлены в ходе работа по благоустройству 6,5 тысячи московских дворов, стоящих в плане на 2012 год. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин. «Вечерняя Москва»

Для удобства караванеров планируется создать 10 новых площадок. В городском комитете по туризму и гостиничному хозяйству считают, что для этого лучше всего подойдут городские парки. Уже есть пример работающей площадки в «Сокольниках». Скоро еще одна появится в «Филях». Рассматриваются варианты устройства таких «привалов» в Крылатском, усадьбах «Царицыно» и «Коломенское». «РГ»

На 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах (от Охотного рядом до Пушкинской площади) дорожники начали менять асфальт. «РГ»

С 1 июля доходы руководства медучреждений Москвы будут напрямую зависеть от зарплат подчиненных. «РГ»