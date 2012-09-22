В Москве пройдет бизнес-форум для молодых предпринимателей

3-4 октября на московском дизайн-заводе "Флакон" пройдет Городской бизнес-форум для молодых руководителей и предпринимателей "ТОП-10". В форуме могут принять участие как уже имеющие свой бизнес, так и те, кто только собирается открыть собственное дело. В рамках мероприятия пройдет награждение лучших start-up проектов.

По словам организаторов бизнес-форума, его цель – способствовать росту бизнес-активности в молодежной среде. С этим связан и выбор места проведения: дизайн-завод "Флакон" – это современная площадка, открытая для воплощения инновационных идей и проектов.

"Мы ставим перед собой актуальные для новой экономики задачи: показать молодым предпринимателям дальнейшие возможности развития, отразить качественные, национальные характеристики современного российского предпринимателя, показать возможности и потребности города для реализации идей, выявить новые формы взаимодействия в бизнес-среде", – говорится в сообщении организаторов "Топ-10".

На форуме выступит мэр Москвы Сергей Собянин. Также в нем примут участие руководитель департамента семейной и молодежной политики Москвы Юлия Гримальская, руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров, глава департамента культуры Сергей Капков, а также ведущие специалисты, предприниматели и эксперты.

В ходе работы форума "ТОП-10" будут определены и награждены лучшие start-up проекты.

Желающим принять участие в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте. Чтобы стать участником выставки проектов, нужно также зарегистрироваться на сайте мероприятия, а затем отправить информацию о проекте на е-mail: forum-10@yandex.ru

Организатором бизнес-форума является департамент семейной и молодежной политики Москвы при поддержке фонда "Инновационные технологии и социум".

Городской бизнес-форум "ТОП-10" состоится 3-4 октября на дизайн-заводе "Флакон" по адресу: ст.м. "Дмитровская", ул. Большая Новодмитровская, д.36/4, площадки LOFT и SPACE.