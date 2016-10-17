Москвичам рассказали о мобильной связи в формате "Черной пятницы"

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Один из столичных операторов мобильной связи Tele2 провел уже ставший традиционным "День открытых людей", проходящий в формате "Черной пятницы". Акция прошла 14 октября во всех салонах связи оператора в столичном регионе.

В этот день наряду с обычными сотрудниками в салонах работали топ-менеджеры Tele2. В том числе генеральный директор Сергей Эмдин, директор по продажам Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продукту и маркетингу Андрей Патока и директор по операциям Дмитрий Лопатухин. Кроме того, клиентов консультировали сотрудники коммерческого, технического, административного, финансового и других подразделений компании.

Руководители и специалисты отвечали на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, предоставляемых оператором, интересовались впечатлениями москвичей и их пожеланиями.

В дни акции, еще проходящей в салонах Tele2, посетители могут приобрести смартфоны со скидкой до 15 процентов, а аксессуары стоят на 20 процентов дешевле.

Как рассказал директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин, акция прошла в регионах России в девятый раз, а для москвичей – во второй. "В этот день сотрудники, которые большую часть рабочего времени проводят в офисе, смогли пообщаться напрямую с абонентами в точках продаж и учесть клиентский опыт в своей дальнейшей работе. Каждая такая акция дает компании и сотрудникам возможность услышать абонентов, более детально понять их потребности и улучшить качество наших услуг", – отметил Жижикин.

"День открытых людей" – отличная возможность понять наших абонентов и их потребности, лично пообщаться на самые актуальные темы и ответить на волнующие вопросы". Мы уже который год отмечаем интерес со стороны наших действующих и потенциальных абонентов к такому общению. Люди видят, что сотрудники Tele2 действительно интересуются их мнением и ценят это. Все пожелания наших клиентов мы стараемся учитывать при разработке тарифов и для повышения качества обслуживания."

Tele2 запустились в столичном регионе год назад. На конец первого квартала 2016 года у компании в Москве и области насчитывалось более двух миллионов абонентов. В настоящий момент Tele2 обеспечивает покрытие территории, на которой проживают 97 процентов населения Москвы и области.

На российском рынке компания существует с 2003 года. Tele2 работает в 65 регионах страны и обслуживает почти 39 миллионов абонентов.