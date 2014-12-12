Google выводит из России своих инженеров

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Google выводит из России свою инженерно-техническую службу, пишет агентство Bloomberg.

Аналогичные действия компания провела в Швеции, Финляндии и Норвегии. При этом в 2015 году Google планирует увеличить в России поток производственных инвестиций.

Отметим, что 1 сентября 2015 года вступит в силу закон об обязательном хранении персональных данных россиян на серверах в РФ. Все сведения о россиянах будут храниться в базах данных, расположенных на территории России.

Закон коснется и социальных сетей, и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян.

К персональным данным отнесут и адреса электронной почты и личную переписку. Сайты-нарушители будут занесены в "черный список" Роскомнадзора. Этим списком станет специально созданный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".