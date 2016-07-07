Роста цен на услуги связи из-за "пакета Яровой" пока не ожидается

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В этом году повышения цен на услуги связи из-за пакета антитеррористических законов, подписанных сегодня президентом, не ожидается. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает пресс-служба ведомства.

"Можно с уверенностью заявить: в 2016 году не ожидается повышения цен на услуги связи в результате принятия пакета антитеррористических законов", – заявил Никифоров. Однако министр не стал комментировать возможный рост тарифов в следующие годы.

"Срок вступления в силу самой резонансной нормы, касающейся вопросов хранения данных пользователей, отнесен на 2018 год. Необходимый порядок хранения данных будет определен правительством РФ", – добавил Никифоров.

В четверг Владимир Путин подписал антитеррористический пакет законов, известный как "пакет Яровой". Вместе с ним был подписан перечень поручений правительству.

Законопроект, авторами которого выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая и Виктор Озеров, подразумевает, что операторы будут хранить на территории России информацию о приеме и передаче голосовых вызовов и сообщений. Сейчас операторы обязаны хранить информацию только о фактах соединения в течение шести месяцев. Пока срок остается таким же, но может быть изменен – последнее слово за правительством.

Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов

Также закон обязывает мессенджеры и соцсети предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений. За отказ предлагается ввести штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона рублей. Изменения вступят в силу 20 июля 2016 года, а обязательство хранить содержание звонков и сообщения начнет действовать 1 июля 2018 года.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется статьей о недоносительстве: за несообщение о преступлении будут отправлять в колонию на срок до года. Эта норма распространяется на терроризм, захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля.

Еще УК дополнен статьей "Склонение, вербовка или иное вовлечение" в организацию массовых беспорядков, она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.