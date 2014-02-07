Разработка инвестиционного портала Москвы вошла в финальную стадию

"Интервью": Максим Решетников - об инвестиционной программе Москвы

Разработка двуязычного инвестиционного портала находится в финальной стадии, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" руководитель столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

Он позволит представлять инвесторам развернутую информацию об экономических показателях города.

"Это будет не только наше предложение инвесторам, это будет еще и канал обратной связи, когда инвестор может сказать: "Все отлично, у вас в нормативке все расписано. Но у меня возник конкретный вопрос. Объясните мне, почему?" Мы будем отвечать и на такие разовые вопросы, будем рассматривать их на штабах, обобщать информацию, доносить до мэра", - пояснил он.

Решетников отметил, что в Москве необходимо готовить рейтинги органов власти, развивать навыки по продаже городских объектов, проведению торгов и роуд-шоу, в том числе и с привлечением иностранных инвесторов.