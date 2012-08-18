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Безопасность

18 августа 2012, 14:36

Накануне Ураза-байрам в столице усилены меры безопасности

безопасность религия Ураза-байрам мечети

ИТАР-ТАСС

Столичная полиция усиливает меры безопасности в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам, который будет отмечаться 19 августа. В праздничных мероприятиях предполагается участие послов исламских государств и других зарубежных гостей.

Всего в обеспечении общественного порядка и безопасности будет задействовано около трех тысяч сотрудников московской полиции и военнослужащих внутренних войск МВД, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как ожидается, в этом году в намазе примут участие не менее 150 тысяч человек. Согласно официальным данным, в 2011 году общее число молящихся превысило 126 тысяч человек.

Праздничные мероприятия пройдут во всех московских мечетях, но основные торжества будут сосредоточены в Московской соборной мечети на проспекте Мира. В целях безопасности перед зданием установят 33 арочных металлодетектора, которые будут расположены на улицах Гиляровского, Щепкина, Дурова и в Выползовом переулке.

Места проведения мероприятий заранее обследуют кинологи со служебными собаками.

Напомним, что торжества будут также организованы на трех дополнительных площадках: в спорткомплексе "Лужники", в выставочном центре парка "Сокольники" и на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Изумрудный" в Южном Бутово.


Кроме того, 19 августа с 0.30 и до окончания мероприятий будет ограничено движение автотранспорта на улицах Дурова, Гиляровского, Мещанская, Щепкина, Большая Татарская и Выползову переулку.

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