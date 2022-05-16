Политолог рассказал, почему армия США теряет могущество в мире

Журнал The Washington Examiner опубликовал материал о кадровом голоде в армии США из-за нежелания американцев служить. Властям даже пришлось пойти на сокращение численности войск: аналитики связали это с падением престижа вооруженных сил страны. Разбираемся, почему в США заговорили об ослаблении армии и как это скажется на международной обстановке.



Фото: AP Photo/Hoshang Hashimi

Сил поубавилось

Проблемы с набором в американскую армию уже наблюдались в 1999, 2005 и 2018 годах, пишет обозреватель The Washington Examiner Томас Шпор. В то же время он прогнозирует, что 2022 год в этом плане станет самым сложным за всю историю Вооруженных сил США.

Эксперт обратил внимание, что из-за нехватки подходящих добровольцев численность американских войск пришлось сократить на 12 тысяч человек. Трудности в наборе испытали ВВС США и Корпус морской пехоты, уточнил он. По его мнению, престиж армии Штатов пошатнулся из-за провальной кампании американских войск в Афганистане.



Армия США с 1973 года целиком формируется на контрактной основе. При этом на случай возобновления призыва Минобороны ведет воинский учет мужчин от 18 до 25 лет. Причем как американских граждан, так и обладателей вида на жительство. Постановка на воинский учет является обязательной. За невыполнение можно получить крупный штраф или лишиться льгот и возможности работать на госслужбе.



Кроме того, в США заговорили об угрозе армии из-за эпидемии ожирения. Усилия Пентагона и властей страны не помогают решить проблему, рассказала ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки Сара Полис. По данным авторов исследования, без стабильного доступа к еде солдаты сталкиваются с психологическими проблемами. Это, в свою очередь, снижает боевую готовность вооруженных сил.





Сара Полис ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв.

На проблемы с кадрами накладывается ситуация с иссякающим запасом американского оружия. В конце апреля агентство Bloomberg сообщило, что склады могут опустеть через несколько месяцев, если Белый дом не прекратит поставки на Украину. Источник ссылается на военных экспертов, выступивших на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооруженным силам.

Проблему фактически признали в Пентагоне. Командующая сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут 10 мая заявила на слушаниях в сенате, что Штатам может понадобиться больше года на восполнение запаса переданных Киеву противотанковых комплексов Javelin. По ее словам, нерешенным остается вопрос и с противотанковыми ракетами Stinger: их изготовление на сегодняшний день приостановлено.

"У нас уже какое-то время нет действующего производства Stinger, есть некоторые запасы ракет, которые мы можем передать, но определенно то, что нам нужно будет решить, как действовать дальше: разрабатывать ли уже имеющиеся или создавать какое-то новое поколение Stinger, что, я думаю, займет немного больше времени", – цитирует Вормут РИА Новости.

В США на фоне конфликта на Украине говорят не только о количестве оставшегося в запасах оружия. В середине апреля высокопоставленный чиновник Пентагона в отставке Престон Данлэп заявил Fox News, что американская армия отстает в своем технологическом развитии. Из-за этого Вооруженные силы Штатов могут потерять преимущество перед Китаем и другими противниками.

Мир выдохнет?

Фото: AP Photo/Mariam Zuhaib

Проблема престижа американской армии возникает в США не один десяток лет, сказал Москве 24 завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его словам, такие дискуссии возникают на фоне успехов или неудач их вооруженных сил. Кроме того, на войсках Штатов сказываются внутренние проблемы страны.

"Те процессы, которые происходят в США, как зеркало отражаются на их вооруженных силах. В Соединенных Штатах общество находится в режиме раскола. Естественно, что и в армии будет дух большого противостояния", – считает Кошкин.

Несмотря на все проблемы, США в борьбе за гегемонию в мире продолжают делать ставку на военную силу, подчеркнул политолог. При этом сами воевать они не хотят, сосредоточившись на боевых действиях чужими руками, как в случае с Украиной, говорит он. По выводам рейтинговых агентств, американская армия остается самой сильной на планете, однако по некоторым видам вооружения Россия уже обходит США, обратил внимание Кошкин.





Андрей Кошкин завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Россия начинает обходить США по высокотехнологичным вооружениям, умению вести боевые действия, другим показателям. На сегодняшний день для Соединенных Штатов нарастают угрозы, что их армия не сможет продолжать оставаться лучшей в мире: на это звание все больше претендентов, среди которых Китай, Индия и Россия.

Демократическая партия слишком заигралась с давлением на Европу и РФ и организацией кризиса вокруг Украины, считает эксперт. В США уже назревает запрос на решение внутренних проблем: она должна отразиться на результатах выборов в Конгресс, которые намечены на ноябрь этого года.

"Скорее всего, придет элита, которая будет вынуждена больше сосредоточиться на американских проблемах. Естественно, тогда ослабнет вектор внешнеполитического стремления США вмешаться в какой-либо конфликт или создать его вне границ собственной страны", – резюмировал политолог.

Сотни тысяч американских солдат продолжают службу в десятках стран мира на разных континентах, напомнил в беседе с Москвой 24 директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Отказываться от такого преимущества Вашингтон просто так не станет, убежден он. В то же время гегемония Штатов в мире на базе своих вооруженных сил все больше ставится под сомнение.

"Конечно, военные возможности США сталкиваются с определенными препятствиями. В частности, снижением роли Штатов и их экономики в мире. Не потому, что они слабеют, а потому, что другие страны становятся сильнее", – отметил Рогулев.

Пока Штаты, с одной стороны, будут признавать необходимость их лидерства в мире, с другой – они начнут снижать свою активность за рубежом, считает специалист. Оставить попытки ввязываться в конфликты в других странах и обратить внимание на внутренние проблемы потребует само американское общество, прогнозирует Рогулев.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Что бы там Байден ни говорил, его популярность в связи с действиями в отношении Украины резко пойдет на спад. Этот процесс уже идет. Общественное мнение таково, что в целом американцы не любят все события, связанные с войной за рубежом и вовлечением в боевые действия США после Вьетнама, Ирака, Сирии и Афганистана.

Рогулев согласен, что запросы американцев отразятся на результатах намеченных на ноябрь этого года выборов в Конгресс США. Демократическая партия может провалить голосование из-за политики представляющего ее Джо Байдена, прогнозирует он, и выборы выиграют силы, которые сконцентрируются на решении внутренних проблем страны.

