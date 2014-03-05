БК "Нижний Новгород" проведет свой домашний матч Кубка Европы в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проведет свой домашний матч 1/8 финала Кубка Европы против турецкого "Бешикташа" не в Нижнем Новгороде, а в Москве, сообщается на официальном сайте команды.

Перенос места проведения встречи связан с тем, что в день игры, 12 марта, в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный", где проводит свои домашние матчи баскетбольный клуб, будет про ходить матч раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между нижегородским "Торпедо" и уфимским "Салаватом Юлаевым".

Таким образом, баскетбольный клуб "Нижний Новгород" примет "Бешикташ" из Турции в универсальном спортивном зале "Дружба", который входит в олимпийский комплекс "Лужники" в Москве.

Руководство нижегородского клуба намерено организовать несколько бесплатных автобусов в столицу для клубных фанатов.

Стоит отметить, что первый матч между соперниками в Стамбуле завершился победой "Бешикташа" со счетом 88:71.