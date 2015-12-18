Клиенты обанкротившейся "Трансаэро" не могут вернуть деньги за билеты

Клиенты "Трансаэро" не могут вернуть деньги за несостоявшиеся перелеты

Клиенты обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро" до сих пор не могут получить деньги за неудавшиеся перелеты, сообщает телеканал "Москва 24".

"Мы звонили, звонили и однажды нам сказали: "ваше заявление было рассмотрено, теперь ждите возврата денег, где-то в течение недели мы передадим в банк на исполнение и потом до месяца обычно быстрее, но деньги должны пройти и вернуться на карточку". Но такое ощущение, что это обман", – рассказал несостоявшийся пассажир "Трансаэро" Александр Барыкин.

По словам вице-президента ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, клиентам авиакомпании нужно запастись терпением, потому что процедура возврата денег может занимать много времени.

"Я думаю, что это связанно, прежде всего, с корректностью оформления заявки, и нужно проверять обязательно статус. Потому что те пассажиры, которые обращались с заявлениями в тур-агентства и офис авиакомпании, уже получили деньги в сто процентном объеме", – сказал он.

Для возврата средств клиенты авиакомпании должны предоставить: заявление (его можно оформить на сайте или в офисе "Трансаэро", либо в турагентстве);

маршрутную квитанцию;

паспорт;

если турагентство отказало в возврате, то предоставить подтверждающее письмо.

Для возврата средств клиенты авиакомпании должны предоставить: В среднем обращение рассматривается от 14 до 30 дней. Если оплата происходила с помощью кредитной карты, то эквайринг центр имеет право еще в течение 14 дней рассматривать возврат денег.



После этого деньги можно получить наличными в агентстве, в офисе авиакомпании, на карту или банковским переводом.

"Трансаэро" накопила порядка 250 миллиардов рублей долга. Среди основных кредиторов авиакомпании назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

Продажа билетов авиакомпании остановлена, а сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

В октябре Сбербанк России подал иск в петербургский арбитраж о признании авиакомпании "Трансаэро" банкротом. К делу подключились Альфа-банк, ВТБ и ФНС. Первый рассмотренный иск одного из предприятий группы "Домодедово" к авиакомпании "Трансаэро" о взыскании 817 миллионов рублей уже удовлетворен.

Клиентов "Трансаэро" до 15 декабря перевозил "Аэрофлот" и другие авиакомпании. Тем, кто купил билеты с вылетом после 00:00 часов 15 декабря, должны вернуть деньги в полном объеме.

Между тем в соцсетях бывшие клиенты пытаются отстоять свою любимую авиакомпанию. Под петицией в поддержку авиаперевозчика подписались сотни пассажиров. Они требуют остановить банкротство и найти выход из сложной ситуации.