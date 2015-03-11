Москвичи улучшат городские сервисы с помощью "Активного гражданина"

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Система электронных референдумов "Активный гражданин" поможет москвичам влиять на работу городских сервисов. С помощью приложения горожане смогут оставлять свои замечания по работе того или иного сервиса, передает пресс-служба проекта.

Так, в "Активном гражданине" стартует голосование, посвященное порталу "Автокод". Там можно обжаловать штраф за неправильную стоянку или остановку. В ходе опроса москвичи смогут узнать больше о возможностях этого сервиса, а также высказать свои замечания и пожелания.

Как работает портал "Автокод"

Обжаловать штраф за неправильную парковку в электронном виде через портал "Автокод" стало возможным в декабре прошлого года. На сайте открылся раздел, где водители смогут направить в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) обращение, если считают несправедливым штраф за парковку под знаком 3.27 ("Остановка запрещена") или 3.28 ("Стоянка запрещена").

А в феврале на портале открылся сервис электронной записи в ГИБДД – на регистрацию машины или на сдачу водительских экзаменов. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться на московском портале госуслуг.

Также в режиме онлайн теперь можно записаться в экзаменационные подразделения ГИБДД.

Как ранее сообщала M24.ru представитель IT-департамента Елена Новикова, на московском портале будет полная форма для получения сервиса. "То есть в ГИБДД никаких анкет заполнять уже не потребуется. Ее можно будет без стресса спокойно заполнить дома", – рассказала Новикова. После этого в подразделении оформление займет совсем немного времени, останется показать оригиналы документов, поставить подписи и уладить другие формальности.

Портал "Автокод" был запущен в марте 2014 года. Он не требует дополнительной регистрации, если у посетителя уже есть аккаунт на городском портале госуслуг или аналогичном федеральном портале. На сайте "Автокод" можно посмотреть историю подержанного авто. Также водители могут увидеть свои неоплаченные штрафы с фотографиями с камер.