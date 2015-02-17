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17 февраля, 22:20

Российские авиакомпании перестали нанимать иностранных пилотов

авиакомпании пилоты

Фото: M24.ru

Российские авиакомпании практически перестали нанимать на работу иностранцев. Соответствующая ситуация в отрасли сложилась из-за снижения курса национальной валюты, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время при квоте в 200 иностранных пилотов в России зарегистрировано всего 20 иностранцев, работающих командирами воздушных судов, заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

По ее словам, несмотря на это, растет объем внутренних перевозок. При этом, количество пассажиров, улетающих за рубеж, сократилось на 30 процентов.

Ранее M24.ru сообщало, что российские авиакомпании испытывают серьезные экономические трудности и проводят масштабные сокращения из-за снижения количества авиационных перевозок.

"В настоящее время на рынке труда происходит высвобождение более 200 командиров воздушных судов, летающих на иностранных воздушных судах. Всего из 14600 пилотов около 500 получили извещение об их увольнении с летной работы", - отметили в Федерации независимых профсоюзов России.

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