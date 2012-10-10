До конца 2016 года в Москве отреставрируют 383 объекта

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва намерена до 2016 года вести реставрационные работы на 383 объектах. На 126 из них реставрация уже началась.

"Мы рассчитываем, что объекты, реставрация на которых будет вестись за внебюджетные средства, будут расти в геометрической прогрессии", - сообщил РИА Новости в среду министр столичного правительства, руководитель департамента культурного наследия города Александр Кибовский.

Напомним, в январе 2012 года правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. "Льготная" стоимость найма начинает действовать после проведения реставрации объекта. Договор аренды заключается на 49 лет.

В августе стало известно, что Департамент культурного наследия Москвы намерен передать в аренду на льготных условиях 20 памятников архитектуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии.