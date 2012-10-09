Спрос на рынке арендного жилья превышает предложение в два раза

Фото: ИТАР-ТАСС

В течение сентября произошло незначительное снижение спроса на аренду квартир в Москве по сравнению с августом. Предложение квартир в первый месяц осени также упало – почти на 17 %. Между тем общий спрос на рынке арендного жилья превышает предложение в 2,32 раза.



"Несмотря на общее снижение активности на рынке городской аренды, спрос на ликвидные объекты все же превышает предложение более чем в два раза. Это говорит о сохраняющемся дефиците наиболее востребованного арендного жилья в Москве", – говорит первый заместитель директора компании "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова.

Максимальный спрос в сентябре пришелся на квартиры стоимостью от 1 до 3 тысяч долларов в месяц (60,7%). На втором месте по спросу расположились квартиры стоимостью от 750 долларов до 1 тысячи долларов (почти 20%). Наименьшим спросом и предложением пользовались элитные квартиры стоимостью от 6 тысяч долларов.

Больше всего на рынке арендного жилья было представлено двухкомнатных квартир – 39%, однокомнатных – почти 38%. При этом наибольшим спросом по-прежнему пользовались однокомнатные квартиры (51% от общего спроса).

Большинство квартир экономкласса в сентябре предлагалось в ЮВАО, ЮАО и ВАО. Наименьшее количество квартир этого класса было представлено в СЗАО.

В настоящее время стоимость аренды однокомнатной квартиры минимального класса комфортности в ЦАО составляет почти 40 тысяч рублей. Для сравнения: средняя стоимость аренды квартиры в СЗАО - 31 тысяча рублей.