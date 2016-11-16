Форма поиска по сайту

16 ноября 2016, 09:54

Музей Москвы угостит посетителей тортом "Москва"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Музей Москвы в этом году отмечает свое 120-летие, в связи с чем для всех посетителей приготовили необычную акцию, сообщает mos.ru.

Так, 1 декабря с 11:00 до 20:30 для семей с детьми, экскурсионных групп и компаний друзей посещение музейной площадки будет бесплатным. Акция распространяется на группы, чей общий возраст будет не младше 120 и не старше 130 лет.

Также в это день всех гостей угостят фирменным тортом "Москва". Выдавать по кусочку будут в обмен на купон, который можно получить на инфостойке на первом этаже музея. Достаточно назвать возраст каждого участника и показать паспорт.

Торт "Ореховый со сгущенкой" был выбран главным кондитерским символом города в октябре прошлого года. Цена килограмма торта варьируется в диапазоне от 849 рублей до 1850 рублей.

Основные производители главного столичного десерта – старейшие московские кондитерские комбинаты "Добрынинский" и "Черемушки". Продажи торта "Москва" уже давно перешагнули 100-тысячный рубеж. С декабря прошлого года горожане и туристы купили 103 тысячи 27 тортов целиком и 152 тысячи 509 кусочков лакомства.

О том, как готовят этот десерт читайте в материале m24.ru.

