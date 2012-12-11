СК: Финансирование Удальцова и Развозжаева из-за рубежа подтверждено

Сергей Удальцов. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России (СК) заявляет о наличии материалов, подтверждающих "факт финансирования Гиви Таргамадзе противоправной деятельности Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева, Константина Лебедева по организации массовых беспорядков в Российской Федерации".

По данным ведомства, весной 2012 года группа граждан из различных регионов России выезжала в Литву для участия в семинаре, посвященном захвату власти на примере "цветных" революций, произошедших ранее в других странах.

"Материалами уголовного дела подтверждается, что такие семинары посещали жители Москвы Таисия Александрова, Анна Корнилова, Юрий Набутовский", – отмечается на сайте СК. Утром 11 декабря в их домах были проведены обыски, "изъяты электронные носители информации, содержащие литературу по свержению власти". Сами они были доставлены в СК для допросов в качестве свидетелей.

Напомним, СК расследует уголовное дело в отношении Удальцова, Развозжаева, Лебедева и других по подозрению в приготовлении к организации массовых беспорядков на территории Москвы и других регионов России. Ранее ведомство опубликовало видеозаписи переговоров некоторых российских оппозиционеров с грузинским депутатом Гиви Таргамадзе в фильме "Анатомия протеста – 2". По словам авторов фильма, у Таргамадзе есть опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, на Украине, а также массовых беспорядков в Белоруссии.