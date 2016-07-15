Форма поиска по сайту

15 июля 2016, 03:31

Рейсы из московских аэропортов в Ниццу следуют по расписанию

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Рейсы в Ниццу из аэропортов Внуково и Шереметьево не задерживаются и не отменяются. Об этом сообщается на online-табло столичных аэропортах.

Согласно данным online-табло аэропортов Внуково и Шереметьево рейсы в Ниццу авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" следуют по спланированному расписанию. Отмены и задержек рейсов в Ниццу нет.

В курортном городе Ницца водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Более 80 человек погибли, сотни ранены.

По словам очевидцев, водитель долго ездил в толпе, были слышны выстрелы.

Российские дипломаты уточняют информацию о нахождении россиян среди пострадавших в Ницце.

Сюжет: Трагедия в Ницце
