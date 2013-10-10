СФ поддерживает запрет на использование депутатами VIP-залов ожидания

Депутаты не смогут пользоваться VIP-залами аэропортов за счет бюджета

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации больше не смогут бесплатно пользоваться VIP-залами аэропортов. Министерство финансов отказалось выделять на эти цели из бюджета 100 миллионов рублей в год, сообщает телеканал "Москва 24".

Так, VIP-зал международного аэропорта Шереметьево стоит 15 тысяч рублей. За эти деньги пассажир получает отдельную стойку регистрации, индивидуальный таможенный контроль и возможность не приезжать в аэропорт за 2 часа до вылета.

В министерстве финансов такие расходы бюджетных средств признали нерациональными и направили в Федеральное собрание письмо с напоминанием, что с удобством можно подождать самолет или поезд в залах официальных делегаций.

Депутаты Госдумы и члены Совета федерации отреагировали на это по-разному.

"Я считаю, что ответ, который будет в ближайшее время подготовлен, будет подразумевать, что Совет Федерации согласен с позицией Минфина в данном случае", - сообщил представитель комитета по регламенту СФ Вадим Тюльпанов.

Однако депутаты Госдумы поддержали предложение Минфина лишь частично. "Мы поддерживаем инициативу, чтобы не оплачивать личные поездки, но все, что касается поездок официальных делегаций, - это определенный статус и возможность сократить время, а депутаты проводят в полетах много времени", - сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне, депутат Сергей Жигарев.