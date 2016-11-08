Форма поиска по сайту

08 ноября 2016, 00:24

Транспорт

Более 60 рейсов задержаны в московских аэропортах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 60 рейсов задержаны в московских аэропортах, еще около 20 отменены, следует из данных онлайн-табло воздушных портов.

В Шереметьеве задержаны 38 рейсов, еще 16 выполняться не будут. В Домодедове отменены пять рейсов, еще 25 будут выполнены с опозданием.

МЧС ранее предупредило о том о том, что на территории московского региона вплоть до утра вторника ожидается плотный туман с видимостью 100-500 метров.

Росавиация попросила пассажиров заранее выезжать в столичные аэропорты и с пониманием относиться к возможным задержкам рейсов из-за плохих метеоусловий в московском регионе.

